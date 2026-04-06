Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thống nhất xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025) cùng các nghị quyết, báo cáo liên quan, cơ quan này đã hoàn tất việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện công khai, đúng quy trình; việc lập, công bố danh sách cử tri và ứng cử viên đúng thời hạn luật định.

Kết quả, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu tại 182 đơn vị bầu cử. Đến ngày 25/3, có 498 người trúng cử không phát sinh khiếu nại, tố cáo; 2 trường hợp có đơn phản ánh nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh và kết luận không có cơ sở.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thống nhất xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI và ban hành Nghị quyết số 238 về việc xác nhận tư cách đại biểu vào ngày 27/3/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Như Ý

145 đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử

Báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, công tác nhân sự, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được triển khai bài bản, dân chủ, khách quan, thận trọng, khoa học, bảo đảm đúng nguyên tắc và quy trình, thủ tục.

Việc chuẩn bị nhân sự gắn với kết quả Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ, bảo đảm lựa chọn người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn. Quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri được thực hiện công khai, chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm chất lượng ứng cử viên và các yêu cầu về cơ cấu, số dư. Tỷ lệ về nữ, trẻ, dân tộc thiểu số cơ bản đạt và vượt yêu cầu…

Cuộc bầu cử có hơn 76,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,7%. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao và hoàn thành sớm như: Vĩnh Long hơn 99%, Lào Cai hơn 99%; TP Huế hơn 99%. Các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, dù có số lượng cử tri đông, biến động dân cư phức tạp nhưng vẫn hoàn thành sớm với tỷ lệ trên 99%.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Như Ý

“Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi rộng, dân số lớn, việc đạt tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử và ý thức trách nhiệm của cử tri đối với quyền bầu cử”, bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 863 người ứng cử. Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử; đại biểu do địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử; không có người tự ứng cử trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145 người.

Cũng theo bà Thanh, tổng kinh phí ngân sách trung ương phân bổ đợt 1 là 2.196 tỷ đồng (dự phòng 504 tỷ đồng), đợt 2 là 47,7 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp, các địa phương đã chủ động bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để bảo đảm tổ chức bầu cử.