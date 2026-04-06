Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin mới vụ thợ điêu khắc mất tích ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng Tân Kỳ (Nghệ An) đang mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Lê Văn Dương, thợ điêu khắc lăng mộ mất liên lạc từ ngày 3/4.

Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau nhiều ngày mất liên lạc.

Lực lượng tìm kiếm đã mở rộng phạm vi, khoanh vùng toàn bộ khu vực 7 thung thuộc lèn Rỏi phía sau chùa Tân Kỳ và các vùng phụ cận. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, nhiều thung lũng hẹp nằm giữa các dãy núi đá và vách đá dựng đứng.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Dương.

Các tổ tìm kiếm được trang bị dao rựa để chặt, phát cây rừng, tiến sâu vào các khu rừng rậm, hang động và vách núi nhằm rà soát từng khu vực. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, rừng rậm dày đặc và khu vực không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong sáng 6/4, gần 60 thợ rừng từ nhiều địa phương cũng đã có mặt tại khu vực lèn Rỏi để hỗ trợ lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm.

Theo gia đình, anh Dương rời nhà đi làm từ ngày 3/4 nhưng sau đó mất liên lạc. Trước khi xảy ra sự việc, người thân không phát hiện anh có biểu hiện bất thường. Anh Dương làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ ở địa phương.

Tiếp nhận tin báo của gia đình vào ngày 4/4, công an xã Tân Kỳ phối hợp lực lượng quân sự địa phương, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Dương.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh Dương để lại gần khu vực chùa Tân Kỳ. Một số thợ xây làm việc gần đó cho biết đã thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống anh Dương đi bộ vào khu vực rừng núi phía sau chùa.

Địa phương đã huy động hơn 200 người tham gia tìm kiếm, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái để rà soát khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ, song đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích người đàn ông này.

#Điêu khắc #Nghệ An #mất tích #tìm kiếm #rừng rậm #Lê Văn Dương #chùa Tân Kỳ

