Siết chặt tiến độ đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 6/4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động giải quyết theo thẩm quyền để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Trong đó, giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định, bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết được duyệt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung để bù tiến độ nếu có chậm trễ.

Máy móc tập trung thi công trên công trường dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ đầu tư cũng cần tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, các mỏ vật liệu, bãi thải, các khu tái định cư, khu cải táng… đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

Đặc biệt, khẩn trương tính toán phân bổ kinh phí cho các địa phương hợp lý để chủ động thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án duyệt.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án, gồm dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00, dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00 và dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm quốc gia, thuộc danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch tiến độ chung. Dự án đã được phân cấp, phân quyền rất mạnh để địa phương chủ động triển khai đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (đội mũ xanh), kiểm tra tiến độ án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Ngày 3/4, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cũng đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Hoàng yêu cầu các địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các đơn vị thi công, nhà thầu triển khai trên địa bàn địa phương nào phải chủ động làm việc trực tiếp với chính quyền cơ sở địa bàn đó, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương, lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai.

Nhấn mạnh chất lượng công trình là yếu tố quan trọng hàng đầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng.

Về chính sách hỗ trợ người dân, trong trường hợp phương án tái định cư chưa hoàn thiện, các địa phương cần linh hoạt áp dụng giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà, nhằm đảm bảo ổn định đời sống trước mắt cho các hộ bị ảnh hưởng.