Biển Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa

An Yên
TPO - Người dân ghi lại hình biển Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa. Nguyên nhân là ảnh hưởng của vi tảo đang phát triển mạnh.

Ngày 6/4, một đoạn video ghi lại hình ảnh bãi biển ở Vũng Tàu (TPHCM) nổi bọt trắng xóa được đăng tải lên trên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự e ngại về hiện tượng này.

Hình ảnh biển Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa

Người quay đoạn video trên là anh Minh Phúc (sinh năm 1997) cho biết hình ảnh trên được quay vào khoảng 3h sáng 5/4, tại khu vực gần tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Trong lúc ra biển chơi nhưng nhìn thấy bọt nổi trắng xóa, nên đã dùng điện thoại ghi lại hiện tượng này.

"Tôi không cảm thấy mùi hôi, không khí vẫn bình thường. Thậm chí do tò mò tôi cũng có lội xuống nước, nhưng không có gì bất thường", anh Phúc cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết đã nắm bắt thông tin, và nhận định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do ảnh hưởng của vi tảo phát triển mạnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của vi tảo, nước biển ở khu vực sát bờ ở Vũng Tàu nhiều nơi chuyển sang màu xanh lá, nhiều người gọi đùa là màu xanh "matcha", có nơi còn chuyển sang màu tím. Trong đêm, vi tảo sinh trưởng hoặc chết đi sẽ giải phóng lượng lớn chất hữu cơ (gồm chất nhầy, protein và các chất béo hữu cơ) vào trong môi trường nước.

Cận cảnh bọt biển trắng xóa.

Điều này khiến trong nước biển sẽ có một lượng chất nhầy nhất định, cùng với sóng vỗ sẽ tạo hiệu ứng như "khuấy" lên và tạo ra bong bóng, dẫn đến hiện tượng như trên, và thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng cũng liên tục kiểm tra dọc bãi biển để theo dõi, rà soát. Trong ngày 6/4, ảnh hưởng của vi tảo đã giảm mạnh, nước biển hầu hết đã trở lại bình thường.

#biển Vũng Tàu #bọt biển #vi tảo

Cùng chuyên mục