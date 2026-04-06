Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thành ủy TPHCM điều động hai nhân sự chủ chốt

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động ông Trần Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM. Đồng thời, quyết định tiếp nhận, điều động bà Huỳnh Thị Phúc - Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, nhận công tác tại Đảng ủy phường Tân Thành, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 6/4, tại phường Tân Thành (TPHCM), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy TPHCM - Phạm Thành Kiên.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động ông Trần Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, đến nhận công tác tại UBND TPHCM - để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận, điều động bà Huỳnh Thị Phúc - Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, nhận công tác tại Đảng ủy phường Tân Thành; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Phúc (thứ hai từ phải qua) và ông Trần Quốc Khánh.

Bà Huỳnh Thị Phúc có trình độ Thạc sĩ Văn hóa, Cao cấp lý luận chính trị, là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, từ tháng 7/2021-6/2025, bà Huỳnh Thị Phúc là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa XV.

Từ tháng 7/2025 đến nay, giữ chức Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV TPHCM.

Ông Trần Quốc Khánh trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, từng giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 20/8/2025, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường và đảm nhiệm vai trò này đến nay.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM và các đại biểu chúc mừng hai cán bộ vừa được điều động nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Tâm Huỳnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - Văn Thị Bạch Tuyết - ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của hai cán bộ. Bà Huỳnh Thị Phúc trong thời gian qua luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực, trình độ và kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Đối với ông Trần Quốc Khánh, trong 9 tháng qua đã cùng tập thể Đảng bộ phường nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, từng bước ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị hai cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm

Cùng chuyên mục