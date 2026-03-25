Đường hơn 500 tỷ đồng kết nối cao tốc Bắc - Nam 'đứt đoạn' vì vướng mặt bằng

Hoài Nam

TPO - Dự án đường Hàm Nghi kéo dài được đầu tư với nguồn vốn 575 tỷ đồng, là trục giao thông kết nối trung tâm Hà Tĩnh với cao tốc Bắc - Nam. Song hiện nay dự án đang chậm tiến độ vì vướng mặt bằng.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km với điểm đầu khớp nối Quốc lộ 1 tuyến tránh Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài (nay là phường Hà Huy Tập), điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh Quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 575 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
Dự án khởi công vào tháng 11/2022, ban đầu dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ đã bị chậm và thời gian hoàn thành được gia hạn đến ngày 31/12/2026. Trong ảnh, tuyến đường Hàm Nghi chạy ngang phía dưới cao tốc Bắc Nam.
Theo phạm vi giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, dự án tác động đến đất đai và nhà ở của 314 hộ dân tại phường Hà Huy Tập, với tổng diện tích hơn 21 ha. Trong đó, có 137 hộ bị ảnh hưởng đất ở và 177 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp.
Đối với dự án, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên hiện còn khoảng hơn 1km chưa thể thi công. Trong ảnh là khu vực vướng mắc mặt bằng tại phường Hà Huy Tập.
Qua ghi nhận, trên phần diện tích đã được bàn giao, nhà thầu đã thi công hoàn thành phần nền đường, thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện hạng mục, các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến…
Tại các vị trí thi công dang dở, vật liệu xây dựng vẫn còn chất đống ngổn ngang.
Dự án đường Hàm Nghi kéo dài đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026. Tại khu vực này, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo “đường cụt” do tuyến đường chưa được thông suốt dẫn vào nút giao cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.
Trong ảnh là nút giao dẫn vào cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi. Đây là tuyến giao thông quan trọng, giữ vai trò kết nối khu vực trung tâm các xã, phường vùng đô thị ở Hà Tĩnh với cao tốc. Để di chuyển vào trung tâm, các phương tiện có thể lựa chọn 3 tuyến gồm: tỉnh lộ 550, đường Ngô Quyền và đường Hàm Nghi kéo dài. Tuy nhiên, do tuyến đường Hàm Nghi kéo dài vẫn chưa hoàn thành nên hiện nay các phương tiện chưa thể lưu thông theo hướng này.
Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập cho biết thời gian qua, địa phương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, chỉ còn 2 hộ dân chưa đồng thuận, chính quyền đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để sớm hoàn tất, bàn giao cho đơn vị thi công dự án đường Hàm Nghi.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Đường hơn 500 tỷ kết nối cao tốc Bắc - Nam đứt đoạn vì vướng mặt bằng #cao tốc #cao tốc Bắc Nam #dự án đường Hàm Nghi #phường Hà Huy Tập #Bãi Vọt- Hàm Nghi

