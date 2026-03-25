Đường hơn 500 tỷ đồng kết nối cao tốc Bắc - Nam 'đứt đoạn' vì vướng mặt bằng

TPO - Dự án đường Hàm Nghi kéo dài được đầu tư với nguồn vốn 575 tỷ đồng, là trục giao thông kết nối trung tâm Hà Tĩnh với cao tốc Bắc - Nam. Song hiện nay dự án đang chậm tiến độ vì vướng mặt bằng.
Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập cho biết thời gian qua, địa phương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, chỉ còn 2 hộ dân chưa đồng thuận, chính quyền đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để sớm hoàn tất, bàn giao cho đơn vị thi công dự án đường Hàm Nghi.