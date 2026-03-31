Phân làn riêng cho xe chạy 120 km/h cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhằm hoàn thiện phân làn, kiểm soát tốc độ và tăng mức độ an toàn trên tuyến có lưu lượng lớn nhất phía Nam.
Theo phương án mới, đoạn từ Km 25+920 đến Km 54+983 được tổ chức lại theo hướng rõ ràng hơn về chức năng từng làn xe. Làn sát dải phân cách giữa (làn 1) trở thành làn dành cho phương tiện chạy tốc độ cao, với vận tốc từ 80-120 km/h. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, làn này không cho phép xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông.
Làn còn lại (làn 2) áp dụng linh hoạt cho tất cả phương tiện, với tốc độ từ 60-120 km/h. Xe có nhu cầu vượt được phép chuyển sang làn 1 nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn trước khi quay lại làn ban đầu.
Điểm đáng chú ý là hệ thống biển báo và vạch sơn sẽ được bổ sung đồng bộ, kết hợp hiển thị tốc độ trực tiếp trên mặt đường và trên các giá long môn, giúp tài xế dễ nhận biết ngay từ khi nhập làn. Ngoài ra, hệ thống bảng điện tử VMS sẽ cho phép điều chỉnh tốc độ linh hoạt theo thời tiết và tình hình giao thông thực tế.
Trong điều kiện bình thường, khoảng cách an toàn giữa các xe được quy định theo tốc độ, từ 35m (ở 60 km/h) đến 100m (trên 100 km/h). Khi thời tiết xấu như mưa hoặc sương mù, người lái được phép giảm tốc dưới mức tối thiểu và chủ động tăng khoảng cách để đảm bảo an toàn.
Phương án mới vẫn giữ nguyên tổ chức giao thông tạm thời trên đoạn Km 4+000 - Km 25+920 để phục vụ thi công mở rộng tuyến.
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, đưa vào khai thác từ năm 2015, hiện là trục kết nối quan trọng giữa TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào cuối tuần và dịp lễ, Tết.
Dự án mở rộng cao tốc đang được triển khai và dự kiến hoàn thành cơ bản vào cuối năm nay, kỳ vọng giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lùi lịch thông xe tạm
Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 (QLDA 85), dù khối lượng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 còn lại không lớn, tiến độ hoàn thiện vẫn chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Các nhà thầu gặp khó trong huy động nhân lực, giá vật liệu và nhiên liệu biến động, trong khi một số hạng mục như hàng rào vẫn vướng gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khiến kế hoạch ban đầu không thể giữ nguyên.
Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành tuyến chính vào ngày 5/4, sau đó tổ chức nghiệm thu, kiểm tra trong tháng và hướng tới khai thác tạm từ 25/4 nếu mọi điều kiện được đáp ứng.
Chủ đầu tư cho biết, nguyên nhân chính khiến tiến độ dự án bị lùi nằm ở việc phải điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Cụ thể, trong bối cảnh cao tốc TPHCM - Long Thành đang mở rộng, phương án kết nối từ quốc lộ 51 qua trạm thu phí hiện hữu không còn phù hợp. Chủ đầu tư buộc phải chuyển sang phương án kết nối duy nhất từ quốc lộ 51 qua đường Bưng Môn, sau đó đi theo đường gom để nhập vào cao tốc.