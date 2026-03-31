Phân làn riêng cho xe chạy 120 km/h cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

TPO - Lần đầu tiên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tổ chức làn riêng cho xe chạy tốc độ cao tới 120 km/h, nhưng đi kèm là loạt quy định chặt về loại phương tiện, khoảng cách và chuyển làn, yêu cầu tài xế cần nắm rõ để đảm bảo an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhằm hoàn thiện phân làn, kiểm soát tốc độ và tăng mức độ an toàn trên tuyến có lưu lượng lớn nhất phía Nam.

Theo phương án mới, đoạn từ Km 25+920 đến Km 54+983 được tổ chức lại theo hướng rõ ràng hơn về chức năng từng làn xe. Làn sát dải phân cách giữa (làn 1) trở thành làn dành cho phương tiện chạy tốc độ cao, với vận tốc từ 80-120 km/h. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, làn này không cho phép xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông.

Làn còn lại (làn 2) áp dụng linh hoạt cho tất cả phương tiện, với tốc độ từ 60-120 km/h. Xe có nhu cầu vượt được phép chuyển sang làn 1 nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn trước khi quay lại làn ban đầu.

Hình ảnh tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: VEC.

Điểm đáng chú ý là hệ thống biển báo và vạch sơn sẽ được bổ sung đồng bộ, kết hợp hiển thị tốc độ trực tiếp trên mặt đường và trên các giá long môn, giúp tài xế dễ nhận biết ngay từ khi nhập làn. Ngoài ra, hệ thống bảng điện tử VMS sẽ cho phép điều chỉnh tốc độ linh hoạt theo thời tiết và tình hình giao thông thực tế.

Trong điều kiện bình thường, khoảng cách an toàn giữa các xe được quy định theo tốc độ, từ 35m (ở 60 km/h) đến 100m (trên 100 km/h). Khi thời tiết xấu như mưa hoặc sương mù, người lái được phép giảm tốc dưới mức tối thiểu và chủ động tăng khoảng cách để đảm bảo an toàn.

Phương án mới vẫn giữ nguyên tổ chức giao thông tạm thời trên đoạn Km 4+000 - Km 25+920 để phục vụ thi công mở rộng tuyến.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, đưa vào khai thác từ năm 2015, hiện là trục kết nối quan trọng giữa TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào cuối tuần và dịp lễ, Tết.

Dự án mở rộng cao tốc đang được triển khai và dự kiến hoàn thành cơ bản vào cuối năm nay, kỳ vọng giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai.