Kinh tế

Google News

Giá vàng bật tăng mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (31/3), giá vàng trong nước bật tăng mạnh trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, giá vàng nhẫn Phú Quý, Doji 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171 - 173,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 30 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.526 USD/ounce, tăng 93 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới gần 144 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 30 triệu đồng/lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng vừa qua giảm chỉ mang tính ngắn hạn; vàng vẫn trong xu hướng tăng giá.

Giá bạc cũng tăng theo giá vàng. Cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 73 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng; bạc Ancarat 72 triệu đồng/kg...

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.

