Đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức từ 1/7

Luân Dũng
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1/7.

Lương cơ sở 2,34 triệu chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng

Dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến. Trong đó, dự thảo đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng, thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2026 (tăng khoảng 8%).

Lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, dùng tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở…

Đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện hành chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp. Vì vậy, các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Cơ quan này khẳng định, việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết, nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải thiện đời sống của người hưởng lương.

9 nhóm được đề xuất hưởng tăng lương

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới từ 1/7. Trong đó bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an…

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1/7/2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ 1/7 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6.

Luân Dũng
