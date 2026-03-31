Khởi động mở rộng KCN Rạch Bắp 360 ha: Tăng tốc cực tăng trưởng công nghiệp phía Bắc TPHCM

Với quy mô mở rộng thêm 360 ha, Khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững, tạo cú hích cho thu hút đầu tư và tăng trưởng công nghiệp khu vực phía Bắc TPHCM.

Nền tảng từ khu công nghiệp “lấp đầy 100%”

Ngày 30/3, Công ty CP Công nghiệp An Điền (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – VRG) tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Rạch Bắp mở rộng.

Lãnh đạo Tập đoàn, chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Dự án có quy mô 360 ha, nâng tổng diện tích toàn khu lên gần 639 ha, hình thành một quần thể công nghiệp quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp chất lượng cao tại khu vực phía Bắc TPHCM ngày càng khan hiếm.

Sau hơn 20 năm phát triển, KCN Rạch Bắp giai đoạn 1 (gần 279 ha) đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, thu hút hơn 90 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 400 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động .

Theo lãnh đạo VRG, chính hiệu quả vận hành của giai đoạn 1 đã tạo “bệ đỡ” quan trọng để triển khai giai đoạn mở rộng.

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

"Dự án KCN Rạch Bắp mở rộng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Tập đoàn. Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Công ty CP Công nghiệp An Điền tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đồng thời, Tập đoàn cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công ty nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả lâu dài", ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ngay trong lễ khởi động, các nhà đầu tư đã ký kết ghi nhớ hợp tác với tổng diện tích khoảng 63 ha, tương đương 23% quỹ đất thương phẩm của khu mở rộng, cho thấy sức hút thực tế của dự án ngay từ giai đoạn đầu triển khai .

Định hình khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững

Theo Ban Quản lý các KCX – KCN TPHCM, việc mở rộng KCN Rạch Bắp không chỉ là gia tăng diện tích, mà còn mang ý nghĩa tái định vị chất lượng phát triển công nghiệp.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đánh giá: “Việc mở rộng KCN Rạch Bắp mang nhiều ý nghĩa quan trọng: gia tăng quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, tạo dư địa phát triển mới… và hướng đến các tiêu chí xanh – thông minh – bền vững.”

Các nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

KCN Rạch Bắp mở rộng được quy hoạch theo tiêu chuẩn khu công nghiệp hiện đại, với tổng vốn đầu tư hơn 1.035 tỷ đồng, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, đồng thời tích hợp hệ thống quản lý thông minh, kiểm soát môi trường chặt chẽ và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Lãnh đạo VRG cũng yêu cầu chủ đầu tư “đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt chú trọng yếu tố môi trường, hướng tới khu công nghiệp sinh thái – xanh – thông minh – bền vững” .

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng trồng cây lưu niệm tại dự án.

Tọa lạc tại khu vực Long Nguyên – Tây Nam (Bến Cát, Bình Dương trước đây), KCN Rạch Bắp sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, Vành đai 4, ĐT744…

Từ đây, doanh nghiệp có thể kết nối nhanh đến TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và các cảng lớn, giúp tối ưu chi phí logistics – yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư.

Ngoài khu sản xuất, dự án còn tích hợp khu dịch vụ – thương mại, khu dân cư liền kề, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp – đô thị.

Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Rạch Bắp.

Với định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, VRG xác định đây là lĩnh vực trụ cột, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa và tăng trưởng bền vững .

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, KCN Rạch Bắp mở rộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của dòng vốn chất lượng cao, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc TPHCM.