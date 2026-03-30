Thêm nhiều doanh nghiệp biến động nhân sự

TPO - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền bổ nhiệm con trai của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lý Điền Sơn vào vị trí Phó Tổng Giám đốc. Công ty CP Chứng khoán VPBank nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hữu Điền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua việc bổ nhiệm ông Lý Tuấn Kiệt giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Trước khi ngồi vào ghế Phó Tổng Giám đốc, ông Kiệt là Giám đốc Khối điều hành tổ chức kiêm Phó Giám đốc Tài chính KDH. Đáng chú ý, ông Kiệt cũng là con trai của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lý Điền Sơn.

Ngoài ra, hai nhân sự cấp cao có liên quan đến Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital nộp đơn từ nhiệm tại Khang Điền. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Diệu Phương xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bà Phương là kiểm toán viên công chứng Anh quốc (FCCA), từng làm việc tại KPMG và tham gia vào Hội đồng quản trị Khang Điền từ năm 2009.

Bà Phương còn giữ các chức vụ khác như Phó Giám đốc điều hành Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Y Khoa Tâm Trí, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP IN Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ An Cường.

Tương tự, bà Vương Hoàng Thảo Linh cũng từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát KDH vì lý do cá nhân. Bà Linh có chuyên môn về kế toán, kiểm toán và đầu tư. Bà từng là kiểm toán viên cao cấp của Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C), kế toán trưởng của các Công ty Air Energy VietNam, Avon Việt Nam. Bà còn là Giám đốc Đầu tư Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Xây dựng Vina.

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Vương Hoàng Thảo Linh được cho là đại diện của nhóm quỹ do VinaCapital quản lý tại Khang Điền.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS - mã chứng khoán: VPX) thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Hữu Điền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Điền từ nhiệm do kế hoạch cá nhân thay đổi. Đơn từ nhiệm của ông Điền dự kiến được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2026, diễn ra vào ngày 20/4.

Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VPX từ tháng 7/2024, sau đó kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc từ tháng 11/2024. Tuy nhiên sau đó, ông Điền lần lượt rời chức Chủ tịch vào tháng 9/2025, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 12/2025.

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) cũng thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc tài chính đối với ông Trần Văn Hảo. Ở chiều ngược lại, HQC bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diểm (37 tuổi) vào vị trí Giám đốc tài chính nhiệm kỳ 2026-2030.