Hành trình Từ Trái Tim tiếp lửa khát vọng khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên tại Buôn Ma Thuột

Sự kiện quy tụ nhiều trí thức, nghệ sĩ và nhân vật ảnh hưởng, cùng chung một thông điệp xuyên suốt: tri thức là nền tảng để kiến tạo tương lai.

Ngày 28/3/2026, tại Buôn Ma Thuột - vùng đất khởi nguồn của khát vọng cà phê Việt, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” đã diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa, nối dài từ giảng đường Trường Đại học Tây Nguyên đến không gian biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Đánh thức khát vọng lập thân, lập chí từ giảng đường

Tại Trường Đại học Tây Nguyên, chương trình đã thu hút hàng trăm sinh viên tham dự, tạo nên không khí sôi nổi và giàu cảm hứng. Hoạt động tặng sách và học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm học tập, rèn luyện của các bạn trẻ trên hành trình lập thân, lập chí.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục lan tỏa tinh thần “khởi nghiệp – kiến quốc” đến sinh viên tại các trường Đại học tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ giao lưu, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện vượt khó, hành trình nỗ lực bền bỉ để khẳng định bản thân. Từ góc nhìn của các hoa hậu, nghệ sĩ, sinh viên có thêm cách tiếp cận rõ ràng hơn về con đường phía trước: học không chỉ để có một nghề nghiệp ổn định, mà còn để xây dựng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Ca sỹ Uyên Linh, người đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim trong nhiều năm, tiếp tục truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ Tây Nguyên về khát vọng lớn, tinh thần phụng sự.

Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với phần biểu diễn của Uyên Linh, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa cảm xúc và thông điệp. Qua đó, những giá trị cốt lõi như kỷ luật, nỗ lực và ý chí vươn lên được nhấn mạnh, cũng chính là nền tảng quan trọng cho hành trình khởi nghiệp kiến quốc của mỗi bạn trẻ.

Điểm hội tụ tại Bảo tàng Thế giới Cà phê: khát vọng lớn cho thanh niên Việt

Nếu buổi sáng là điểm khởi đầu, thì buổi chiều tại Bảo tàng Thế giới Cà phê chính là nơi hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp kiến quốc. Trong không gian văn hóa đặc biệt này, hàng trăm thanh niên, sinh viên đã cùng nhau lắng nghe, đối thoại và suy ngẫm về con đường phát triển của chính mình.

Các khách mời Hoa hậu Trúc Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, ca sỹ Uyên Linh, ca sỹ Izara Thiên Nga giao lưu, cổ vũ sinh viên theo đuổi hoài bão, kiến tạo tương lai.

Các hoạt động của chương trình tiếp tục nhấn mạnh vai trò của việc đọc, học và rèn luyện bản thân như nền tảng để người trẻ không chỉ khởi nghiệp làm giàu, mà còn hướng đến những ước mơ lớn hơn, đóng góp cho xã hội và đất nước.

Phần chia sẻ về “mật mã thành công” từ đại diện Trung Nguyên Legend đã giúp các bạn trẻ nhận ra rằng: thành công không đến từ may mắn, mà từ tư duy lớn, kỷ luật cá nhân và sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Những thông điệp sâu sắc

Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm với sự tham gia của các khách mời đã mang đến những góc nhìn đa chiều về hành trình phát triển của mỗi cá nhân và vai trò của thanh niên trong tương lai đất nước.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh, tri thức là nền tảng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là cách người trẻ sử dụng tri thức đó để tạo ra giá trị cho xã hội. “Một dân tộc mạnh là dân tộc có những người trẻ biết suy nghĩ độc lập và có trách nhiệm với tương lai đất nước”, ông nói.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Dương Thụ tham gia chia sẻ với các bạn trẻ tinh thần lập thân khởi nghiệp để xây dựng đất nước.

Trong khi đó, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ góc nhìn về việc tuổi trẻ không chỉ cần kiến thức mà còn cần một đời sống tinh thần phong phú: “Khi có chiều sâu nội tâm, các bạn sẽ có khả năng sáng tạo và đi xa hơn trên hành trình của mình”.

Đặc biệt, là người gắn bó lâu năm với Tây Nguyên, nhà báo Hoàng Thiên Nga bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến hành trình phát triển của vùng đất này cũng như khát vọng bền bỉ của Trung Nguyên. Từ những trải nghiệm đó, bà tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay: “Điều tôi tin tưởng nhất chính là khát vọng. Khi đã có khát vọng đủ lớn, các bạn sẽ tìm được con đường để đi đến cùng”.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ về hành trình vượt qua thử thách và cô “mong các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, hãy nuôi dưỡng những ước mơ lớn cho đất nước, không chỉ dừng lại ở thành công cá nhân mà còn nghĩ đến việc mình có thể đóng góp gì cho xã hội”.

Hoa hậu Trúc Linh, một người con của Đắk Lắk, bày tỏ niềm tự hào khi đồng hành cùng Hành trình ngay trên quê hương mình, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ nuôi dưỡng ước mơ, sống có lý tưởng.

Trong khi đó, Hà Trúc Linh, một người con của Đắk Lắk đã mang đến sự đồng cảm gần gũi. Với cô, tuổi trẻ là thời điểm quan trọng nhất để học tập và rèn luyện. “Chúng ta không chỉ cạnh tranh với nhau, mà còn phải sẵn sàng cạnh tranh với các bạn trẻ trên thế giới”, Hà Trúc Linh nhắn nhủ.

Đồng quan điểm, Nguyễn Hoàng Phương Linh nhấn mạnh tinh thần hội nhập: “Tuổi trẻ hôm nay cần nỗ lực nhiều hơn, học tập nghiêm túc hơn để có thể tự tin bước ra thế giới và khẳng định mình”.

Riêng ca sĩ Uyên Linh, đại diện cho nghệ sĩ, gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Tôi chúc các bạn trẻ luôn giữ được kỷ luật với bản thân và biết yêu thương mọi người xung quanh. Đó là nền tảng để các bạn đi đường dài”.

Từ Buôn Ma Thuột, khơi dậy hành trình khởi nghiệp kiến quốc

Việc tổ chức chương trình tại Bảo tàng Thế giới Cà phê không chỉ mang ý nghĩa về địa điểm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của người Việt. Từ giảng đường buổi sáng đến không gian văn hóa buổi chiều, Hành trình Từ Trái Tim đã tạo nên một mạch kết nối liền mạch, khơi dậy ý thức lập thân, lập chí và khát vọng khởi nghiệp kiến quốc trong mỗi bạn trẻ.

Đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim, ca sỹ Izara Thiên Nga chia sẻ đến các bạn trẻ “đọc sách và trau dồi kiến thức, quan trọng là bền bỉ, không bao giờ từ bỏ và hãy là chính mình”.

Trong bối cảnh hội nhập, hành trình không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích khởi nghiệp làm giàu, mà hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng thế hệ thanh niên có khát vọng lớn, năng lực và tinh thần đóng góp cho đất nước. Buôn Ma Thuột vì thế trở thành điểm nhấn, nơi tiếp tục thắp lên những ước mơ lớn và thôi thúc người trẻ hành động, kiến tạo tương lai.

Các Hoa hậu Phương Linh, Trúc Linh, Ngọc Châu tự hào đồng hành cùng chương trình Hành trình Từ Trái Tim tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, ngày 28.3.

Được khởi xướng từ năm 2012, Hành trình Từ Trái Tim là hoạt động cộng đồng bền bỉ của Trung Nguyên Legend, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có chí hướng và năng lực thực thi.

Năm 2026, hành trình đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại Tp. Hồ Chí Minh (24-26/3) - Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) - và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, Hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.