Chứng khoán ngập trong sắc đỏ

Việt Linh
TPO - Chứng khoán hôm nay (30/3) chứng kiến áp lực bán lan rộng ngay từ ATO, có thời điểm VN-Index “bốc hơi” hơn 30 điểm, rơi sâu dưới mốc 1.660 điểm và lùi về sát vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Lực cung dồn vào nhóm vốn hóa lớn. Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đồng loạt chịu áp lực. VCB, CTG, MBB, VPB giảm trên dưới 1-2%. Nhóm chứng khoán như SSI, VND, VCI, VIX nhiều thời điểm mất hơn 2%. Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 2,3% và riêng mã này đã lấy đi hơn 5 điểm của chỉ số. DGC thậm chí có lúc lao sát giá sàn trước khi đóng cửa còn giảm hơn 5%.

Tuy nhiên, áp lực bán được tiết chế dần khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc. Bước sang phiên chiều, dòng tiền hấp thụ tốt hơn, nhiều mã thu hẹp đà giảm, thậm chí đảo chiều xanh. VN-Index có lúc chạm mốc tham chiếu, lấy lại mốc 1.660 điểm.

Nhiều mã lớn gây áp lực lên thị trường.

Đà hồi phục vẫn khá mong manh, nhiều thời điểm chỉ số áp sát tham chiếu, lực cung lại gia tăng. Sau gần một giờ giằng co cuối phiên, VN-Index lùi nhẹ trở lại. HoSE ghi nhận 118 mã tăng và 204 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 21.400 tỷ đồng, giảm so với cuối tuần trước, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.

Điểm sáng đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ. BSR tăng hơn 5,6% nhờ giá dầu Brent vọt lên trên 116 USD/thùng. HPG tăng 1,5% với thanh khoản hơn 41 triệu đơn vị, trở thành trụ đỡ đáng kể. GVR tăng hơn 3%, STB tăng 2,2%. Ở chiều ngược lại, VIC, VCB, CTG tiếp tục gây sức ép lớn nhất lên chỉ số.

Độ rộng toàn thị trường vẫn nghiêng về bên bán với hơn 400 mã giảm. Khối ngoại bán ròng mạnh khoảng 1.332 tỷ đồng, tập trung ở FPT, VCB, VPB. Ngược lại, MSN, IDC, MWG được mua ròng nhưng giá trị không đủ tạo đột biến.

Diễn biến đầu tuần cho thấy thị trường vẫn rất nhạy cảm với biến động bên ngoài. Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện, giúp chỉ số “cân bằng” hơn, nhưng xu hướng ngắn hạn chưa thực sự an toàn.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,26 điểm (-0,61%) xuống 1.662,54 điểm. HNX-Index giảm 1,77 điểm (-0,7%) xuống 250,59 điểm. UPCoM-Index giảm 4,53 điểm (-0,83%) xuống 543,57 điểm.

