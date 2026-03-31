3 lý do để điều hòa Livotec Inverter DHV-Series được chuyên gia 'chấm điểm tốt'

“Thị trường điện gia dụng Việt Nam đặc biệt là máy điều hòa ngày càng có tính cạnh tranh mạnh mẽ đây là điều rất tốt là môi trường hoàn hảo cho người tiêu dùng theo Thuyết "Bàn Tay Vô Hình" (Invisible Hand) của Adam Smith. Khi mà người tiêu dùng hiện nay, ngoài chú trọng đến công nghệ làm lạnh hay khả năng tiết kiệm điện còn đặc biệt chú ý đến chính sách hậu mãi và trải nghiệm sử dụng thực tế. Những thương hiệu giải quyết được đồng thời các yếu tố này sẽ có lợi thế lớn trên thị trường.” - ông Đoàn Ngọc Huy, chuyên gia Marketing và nghiên cứu thị trường với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành điện gia dụng tại Việt Nam chia sẻ khi nhận xét về ngành hàng máy điều hòa.

Ông Đoàn Ngọc Huy chia sẻ tại một diễn đàn về công nghệ khi đề cập đến tính cạnh tranh cao của ngành hàng điều hòa tại Việt Nam

Chế độ bảo hành, nghĩ lớn làm lớn thì có lợi thế cạnh tranh lớn

Được biết, thương hiệu Livotec là thương hiệu trẻ trung-mới mẻ đang thổi làn gió mới vào ngành điện máy năm nay, một trong những điểm nổi bật giúp Livotec gây chú ý trên thị trường phải kể đến chính sách bảo hành khá “mạnh tay” so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc. Cụ thể, ngay từ giai đoạn đầu sử dụng, dòng Livotec Inverter DHV-Series được áp dụng chính sách chính sách 1 đổi 1 nguyên chiếc trong vòng 90 ngày nếu dàn nóng hoặc dàn lạnh phát sinh lỗi kỹ thuật từ phía nhà sản xuất. Đây là chính sách khá hiếm gặp ở phân khúc điều hòa phổ thông, bởi thay vì sửa chữa hoặc thay linh kiện đơn lẻ, người dùng được đổi mới toàn bộ thiết bị, qua đó giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo trải nghiệm sử dụng không bị gián đoạn – khi nắng hè nóng nực.

Chính sách đổi trả ưu việt 1 đổi 1 nguyên chiếc trong 90 ngày của dòng điều hòa Livotec Inverter DHV-Series “Nói được-làm được” giúp người tiêu dùng an tâm

Theo ông Lê Bá Hùng, một doanh nhân chuyên thầu công trình cơ điện lạnh gia dụng nhận định: “Với hơn 20 năm kinh doanh ngành điện gia dụng. Tôi đánh giá bước đi của Livotec là khá đúng tâm lý với người tiêu dùng Việt Nam hiện nay. Với các thiết bị có giá trị lớn như điều hòa, ngoài yếu tố giá và tính năng, người mua cũng quan tâm nhiều đến chính sách bảo hành. Hiện nay, khi nhiều sản phẩm có công nghệ không quá khác biệt thì chính sách minh bạch, thời gian bảo hành dài và cơ chế đổi trả rõ ràng sẽ giúp người tiêu dùng ra quyết định lựa chọn dễ dàng. Đây cũng là cách để thương hiệu thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình.”

Công nghệ thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế tại gia đình

Bên cạnh chính sách bảo hành vượt trội, công nghệ vẫn là yếu tố cốt lõi người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn điều hòa. Dòng Livotec Inverter DHV – Series được phát triển với định hướng mang lại trải nghiệm “Lạnh sâu - Mát xa - Êm ái” nhưng vẫn tiết kiệm điện.

Các dòng sản phẩm thuộc Livotec Inverter DHV- Series được trang bị công nghệ i-Boost cho khả năng làm lạnh sâu chỉ sau 30 giây từ khi khởi động với công suất Turbo mạnh mẽ nhất. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những ngày nắng nóng cao điểm, khi người dùng cần nhanh chóng giảm nhiệt độ phòng. Ngoài khả năng làm lạnh nhanh, hệ thống cửa gió của máy được thiết kế theo cấu trúc Micro - Arc giúp luồng gió thổi xa lên đến 15 mét. Cách phân bổ luồng gió này mang lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng thay vì chỉ tập trung ở một khu vực cố định.

Công nghệ i - Boost thông minh kết hợp cùng thiết kế cửa gió Micro - Arc cho khả năng lạnh sâu, mát xa

Để tăng sự thoải mái trong quá trình sử dụng, điều hòa còn tích hợp chế độ i-Mute, giúp máy vận hành ở mức độ ồn thấp, tạo không gian yên tĩnh cho việc nghỉ ngơi, làm việc hoặc ngủ vào ban đêm.

Điều hòa Livotec Inverter DHV – Series sở hữu công nghệ i-Mute giảm độ ồn tạo không gian yên tĩnh cho cả nhà an tâm nghỉ ngơi

Theo ông Lê Bá Hùng, các yếu tố như làm lạnh nhanh, mát xa và vận hành êm ái đang trở thành tiêu chí được người dùng Việt quan tâm nhiều hơn. ““Người tiêu dùng ngày nay không chỉ muốn phòng mát nhanh mà còn muốn không gian dễ chịu, ít tiếng ồn và tiết kiệm điện. Những công nghệ như làm lạnh nhanh, gió thổi xa hay chế độ vận hành êm trên dòng Livotec Inverter DHV – Series giúp giải quyết khá trực tiếp các nhu cầu này, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.”, ông nói.

Chú trọng trải nghiệm của thợ lắp đặt, thương hiệu của sự nhân bản

Một điểm đáng chú ý trên dòng Livotec Inverter DHV – Series là tay cầm thông minh i-Carry được tích hợp trực tiếp trên dàn nóng. Chi tiết này hỗ trợ kỹ thuật viên dễ dàng nâng, hạ và di chuyển thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc thi công. Nhờ thiết kế này, việc cố định và lắp đặt dàn nóng trở nên linh hoạt hơn, giảm áp lực khi xử lý thiết bị có trọng lượng lớn, hạn chế va chạm trong quá trình thi công. Điều đó cũng giúp hệ thống được lắp đặt nhanh gọn và đúng kỹ thuật.

Thiết kế I-Carry thông minh giúp người dùng và kỹ thuật viên dễ dàng cầm nắm, hỗ trợ tối đa quá trình lắp đặt và di chuyển

Theo Anh Trương Quang Kim chủ một cửa hàng điện máy lâu năm tại Hà Nội, những chi tiết tưởng chừng nhỏ trong thiết kế lại có tác động rõ rệt trong quá trình lắp đặt thực tế. “Với điều hòa, khâu vận chuyển và thi công thường khá vất vả vì thiết bị cồng kềnh và nặng. Khi nhà sản xuất tích hợp sẵn tay cầm như i-Carry, kỹ thuật viên có điểm bám chắc chắn để nâng và đặt máy, thao tác cũng gọn gàng hơn. Những cải tiến như vậy giúp quá trình lắp đặt diễn ra nhanh và an toàn hơn, hạn chế va chạm trong lúc thi công.” vị này chia sẻ.

Từ góc nhìn giới chuyên môn, một sản phẩm điều hòa được đánh giá cao cần kết hợp đồng bộ giữa công nghệ, trải nghiệm sử dụng và chính sách bảo hành. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng giúp Livotec Inverter DHV-Series "ăn điểm" cực cao và hứa hẹn sẽ là "hot item" được nhiều người tiêu dùng săn đón trong mùa hè 2026.