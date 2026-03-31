Lý do hàng loạt doanh nghiệp tại Đồng Nai bị xử phạt

TPO - Từ cuối năm 2025 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thắt chặt trong công tác vốn đầu tư, qua đó đã phát hiện và xử phạt hàng loạt vi phạm trong đăng ký đầu tư, nhiều doanh nghiệp còn bị phát hiện kê khai “khống” vốn điều lệ với giá trị lớn.

Theo ghi nhận, UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hành vi vi phạm phổ biến nhất là “không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi nội dung dự án”. Với hành vi này, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt 85 triệu đồng, buộc phải hoàn tất thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH Công nghiệp Hengwei, Công ty TNHH Buildingwoods Việt Nam, Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa Bình Phước, Công ty TNHH Nội thất Yi Pu Việt Nam… đều vi phạm quy định liên quan đến việc không điều chỉnh tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án hoặc các nội dung đã được cấp phép.

Tỉnh Đồng Nai thắt chặt trong công tác đầu tư đảm bảo minh bạch, cạnh tranh lành mạnh cho thị trường đầu tư của tỉnh (ảnh minh họa).

Tại khu vực các khu công nghiệp trọng điểm như Nhơn Trạch, Long Thành, Đồng Xoài, tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến. Điển hình, Công ty TNHH Hwaseung Vina không thực hiện điều chỉnh diện tích đất sử dụng; Công ty TNHH Hwaseung Chemical Việt Nam không điều chỉnh thông tin địa điểm thực hiện dự án khi chuyển từ thuê nhà xưởng sang thuê lại đất; Công ty TNHH Công nghiệp môi trường Airnett (Việt Nam) không điều chỉnh tiến độ dự án.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Ever Ampli Enterprise, Công ty TNHH Tân Long Bảo Việt Nam, Công ty TNHH Gaya Industry hay Công ty TNHH Công nghệ kim loại Tiandubang (Việt Nam) cũng bị xử phạt do không cập nhật tiến độ góp vốn, tiến độ triển khai dự án theo thực tế.

Đáng chú ý, ngoài các vi phạm mang tính thủ tục, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp kê khai không trung thực về vốn điều lệ. Điển hình, Công ty TNHH Việt Nam Wellgain Industrial bị xác định kê khai khống vốn điều lệ lên tới hơn 110 tỷ đồng. Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 115 triệu đồng, đồng thời buộc phải điều chỉnh vốn điều lệ phù hợp với số vốn thực góp.

Tương tự, Công ty TNHH Junxin Việt Nam cũng kê khai khống vốn điều lệ 78 tỷ đồng và bị xử phạt 95 triệu đồng, kèm theo yêu cầu khắc phục hậu quả bằng việc điều chỉnh lại số vốn đăng ký.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Yng Hua Việt Nam, bị xử phạt do lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực. Cụ thể, doanh nghiệp này sử dụng thông tin của một nhà đầu tư đã giải thể từ năm 2016 để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án vào năm 2023, dẫn đến việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên cơ sở hồ sơ không hợp lệ. Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 85 triệu đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn vi phạm ở mức độ nghiêm trọng hơn khi triển khai dự án khi chưa được cấp phép. Công ty TNHH BH Solar LLC bị xử phạt 150 triệu đồng do thực hiện dự án trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời bị buộc hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai chưa tuân thủ đăng ký vốn đầu tư theo đúng quy định.

Danh sách các doanh nghiệp vi phạm còn kéo dài với nhiều tên tuổi như Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai, Công ty TNHH Pro Well (Việt Nam), Công ty Cổ phần Chế tạo máy Autotech Việt Nam, Công ty TNHH Mungyo Vina, Công ty TNHH Nhựa Yng Shinn (Việt Nam), Công ty TNHH MTV Chien Yu Shing, Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nghệ Dệt Yun Shing, Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam, Công ty TNHH Cùng Lộc…

Các vi phạm chủ yếu xoay quanh việc không điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không cập nhật thay đổi về địa điểm, diện tích đất, hoặc các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư.

Thực tế trên cho thấy, dù môi trường đầu tư tại Đồng Nai ngày càng được cải thiện, vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt trong việc kê khai và cập nhật thông tin dự án. Việc kê khai “ảo” vốn điều lệ hay chậm điều chỉnh hồ sơ không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn rủi ro cho chính doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm được xem là giải pháp cần thiết nhằm lập lại kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tiếp tục siết chặt quản lý, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trên địa bàn.