Đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế

TPO - Bộ Tài chính đề xuất cho phép giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm đối với chi phí y tế và giáo dục - đào tạo trước khi tính thuế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức này vẫn còn khá khiêm tốn so với chi tiêu thực tế của người dân và cần được tính toán theo hướng linh hoạt hơn.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã bổ sung các khoản giảm trừ liên quan đến chi phí y tế, giáo dục. Để được giảm trừ các khoản chi này, người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Riêng chi phí y tế, cần có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh.

Phương án 1: Quy định tối đa 20 triệu đồng/năm đối với chi phí khám chữa bệnh và 21 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo. Phương án 2: Nâng các mức này lên lần lượt 23 triệu đồng/năm và 24 triệu đồng/năm.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế có thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa, sau khi giảm trừ sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Người nộp thuế có thể được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng cho y tế, giáo dục.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cho rằng, khi được bổ sung giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục, nhiều người có thể không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hoặc số phải nộp giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, theo ông Tú, mức thu nhập 28 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân chỉ là kịch bản minh họa trong điều kiện tối đa.

Về 2 phương án giảm trừ, ông Tú nhận định, cơ quan soạn thảo đang nghiêng về phương án 2, nhằm dự phòng cho các năm tiếp theo. Việc áp dụng mức trần giảm trừ thay vì cho phép khấu trừ toàn bộ được xem là giải pháp hài hòa cho ngân sách, đồng thời bảo đảm quyền lợi người dân. Tuy nhiên, theo ông Tú, đề xuất hiện nay còn thấp so với chi tiêu thực tế và các nước trong khu vực.

Chuyên gia đề xuất nâng giảm trừ đối với chi phí điều trị bệnh thông thường nên nâng lên khoảng 4 triệu đồng/tháng, tức 48 triệu đồng/năm. Đối với các bệnh hiểm nghèo nằm trong danh mục y tế, cần cho phép khấu trừ 100% chi phí thực tế vào thu nhập trước thuế. “Trường hợp tính mạng và cuộc sống bị đe dọa, việc hỗ trợ tối đa về thuế không chỉ là bài toán kinh tế mà còn thuộc trách nhiệm an sinh”, ông Tú nhấn mạnh.

Đối với chi phí giáo dục - đào tạo, ông Nguyễn Ngọc Tú kiến nghị nâng mức giảm trừ lên 5 triệu đồng/tháng, tương đương 60 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ cho giáo dục cần cao hơn y tế khoảng 1,5 lần, coi đây là đòn bẩy khuyến khích đầu tư vào tri thức và phát triển con người.

Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - nhận định, phương án 2 có sự tính toán dự trù cho các năm tiếp theo, và phù hợp với thực tế áp dụng từ 2026 trở đi. “Việc bổ sung các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được tính giảm trừ sẽ giúp người nộp thuế tăng chi tiêu cho lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y tế và giáo dục. Điều này phù hợp với xu hướng chi tiêu ngày càng lớn của người dân cho y tế và giáo dục”, ông Tuấn nói.