Giải cứu hồ Séo Mý Tỷ ở Lào Cai

TPO - Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nuôi cá lồng tràn lan, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã tháo dỡ, di dời hơn 400 lồng bè trên lòng hồ Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (Lào Cai).
Hồ Séo Mý Tỷ từng được mệnh danh là "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn Tây Bắc, thu hút đông đảo du khách tham quan, du lịch. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự xuất hiện dày đặc của các lồng bè nuôi cá chen kín mặt hồ, xả thải trực tiếp xuống nước, khiến hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong ảnh là hồ Séo Mý Tỷ trước khi tháo dỡ, di dời lồng, bè nuôi cá.
Anh Giàng A Quả (sinh sống sát hồ Séo Mý Tỷ) cho hay từ năm 2025, không khí quanh hồ ngột ngạt, mùi hôi tanh bốc lên. Có những ngày nắng nóng, gió lớn, mùi hôi lan khắp bản, buộc các hộ phải đóng kín cửa, thậm chí rời đi.
Chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan liên quan xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đây. Ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND xã Tả Van - cho biết chính quyền đã giao trách nhiệm Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung (chủ đầu tư Thủy điện Séo Chong Hô trên hồ Séo Mý Tỷ) giám sát và trực tiếp triển khai các phương án làm sạch nguồn nước. Hiện đơn vị huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng địa phương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đây.
Ghi nhận của phóng viên ngày 6/4, công tác triển khai khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ thủy điện này đang được thực hiện. Trên mặt hồ, các hộ dân có lồng bè nuôi cá đang tháo dỡ và di dời các lồng bè về phía bờ.
Mặt hồ đã dần trong xanh trở lại. Đại diện Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung khẳng định duy trì các hoạt động vệ sinh mặt hồ thường xuyên, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án nạo vét lòng hồ về lâu dài.
Theo đại diện phía chính quyền địa phương, các hộ trong danh sách rà soát phải hoàn thành di dời chậm nhất vào ngày 15/4. Theo thống kê, hiện có khoảng 20 tổ chức, cá nhân nuôi cá nước lạnh trên hồ Séo Mý Tỷ với hơn 400 lồng bè, chủ yếu là nuôi cá tầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và an toàn công trình thủy điện.