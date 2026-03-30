Tuyên Quang:

Lật thuyền đánh cá trên hồ thủy điện, hai vợ chồng tử vong

Phú Nguyễn
TPO - Đêm 29/3, trong lúc thả lưới trên hồ thủy điện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), chiếc thuyền chở gia đình 3 người bị lật.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, khoảng 22h ngày 29/3, anh Nguyễn Văn T. (SN 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (SN 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (SN 2012) đi thả lưới đánh cá.

Trong quá trình di chuyển ra khu vực giữa lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), thuyền chở gia đình anh T. gặp gió lớn, bị lật. Cả ba người rơi xuống nước. Cháu Đ. may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn anh T. và chị H. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm kiếm tung tích nạn nhân sáng nay, 30/3.
Lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm ngày 29/3.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện dòng nước sâu và địa hình phức tạp, đến khoảng 11h30 ngày 30/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

#Tuyên Quang #lật thuyền #mất tích #thủy điện Chiêm Hóa

