Thanh Hóa thí điểm Kiosk thông minh, làm thủ tục hành chính trong vài phút

TPO - Mô hình thí điểm Kiosk thông minh cho phép người dân tự thực hiện thủ tục hành chính, quét, xác thực, cấp bản sao điện tử chỉ trong 3–5 phút, tích hợp nhiều dịch vụ công trên một nền tảng, góp phần đơn giản hóa quy trình và thúc đẩy chuyển đổi số.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trải nghiệm mô hình Kiosk thông minh.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Theo đại diện Ngân hàng Agribank, Kiosk là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng để tự động hóa quy trình chứng thực, cấp bản sao và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người dân chỉ cần quét giấy tờ tại Kiosk, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, xác thực và chuyển xử lý, trả kết quả trong 3–5 phút, thay vì khoảng 15 phút như trước.

Việc triển khai mô hình sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho cán bộ, người dân.

Điểm nổi bật là khả năng liên thông dữ liệu với Bộ Công an, cho phép thực hiện đồng thời nhiều thủ tục như đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên cùng một giao diện.

Các dịch vụ phổ biến như cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe cũng được rút gọn quy trình. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Kiosk, nhận kết quả qua email hoặc mã QR và các ứng dụng số như ThanhHoa, VNeID, Zalo.

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra mắt mô hình.

Hệ thống tại các Kiosk thông minh giúp tự động hóa nhiều khâu, hỗ trợ phát hiện sai sót hồ sơ, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Với cán bộ hành chính, hiệu suất xử lý công việc tăng 3–5 lần, đồng thời vẫn bảo đảm tính pháp lý và bảo mật.

Từ ngày 31/3, người dân tại 10 đơn vị thí điểm sẽ được trực tiếp trải nghiệm mô hình này.

Cụ thể, mô hình được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 9 trung tâm tại các xã, phường gồm: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, hệ thống Kiosk là giải pháp ứng dụng AI trong xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử, cho phép người dân số hóa tài liệu, ký số và nhận kết quả nhanh chóng, không cần hồ sơ giấy.

Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân, hoàn thiện hệ thống, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng. Đồng thời, tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã để khai thác hiệu quả thiết bị, xử lý kịp thời hồ sơ phát sinh.

Sau giai đoạn thí điểm, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ mở rộng mô hình trên toàn địa bàn nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện dịch vụ công.