Vụ 300 tấn lợn bệnh tiêu thụ tại trường học, chợ đầu mối: Xem xét trách nhiệm cán bộ liên quan ra sao?

TPO - Hiện cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ vụ giết mổ lợn bệnh đưa đi tiêu thụ. Căn cứ kết luận điều tra, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý cán bộ liên quan theo quy định.

'Chi cục và sở rất đau đầu'

Liên quan đến vụ giết mổ lợn dịch bệnh đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối, dân sinh và trường học xảy ra tại xã Nam Phù (Hà Nội) vừa bị cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) triệt phá, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 30/3, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y (Sở NN&MT Hà Nội) cho biết: "Cơ sở giết mổ này là bán công nghiệp, hiện nằm trong quy hoạch mạng lưới những cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp của thành phố. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm khiến Chi cục và sở rất đau đầu".

Theo ông Đảng, vụ việc xảy ra đúng thời điểm 'nhạy cảm' khi thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm. Trước mắt, Chi cục tập trung ổn định bộ máy, cán bộ, còn xử lý cán bộ như thế nào thì chờ kết quả cơ quan điều tra.

Ông Đảng cho biết thêm, một số cán bộ của Chi cục có liên quan đến vụ việc, tuy nhiên hiện tại Chi cục cũng chưa nhận được văn bản của cơ quan điều tra mà chỉ nắm được thông tin qua báo chí.

Trước mắt, Chi cục đã cử một tổ công tác, gồm một Phó Chi cục trưởng xuống tiếp quản địa bàn, ổn định tâm lý cán bộ và bộ máy hoạt động. Bởi lẽ, ngoài khu vực trên còn nhiều tổ công tác tại các địa bàn khác, hiện ai cũng hoang mang, lo lắng.

Khu vực tập kết lợn bệnh tại lò giết mổ

Song trùng quản lý song vẫn 'lọt' vi phạm

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù cho biết, đây là cơ sở giết mổ bán công nghiệp, nằm trên địa bàn xã.

Theo ông Hưởng, việc quản lý cơ sở giết mổ này là “song trùng quản lý”. Trong đó, UBND xã phối hợp kiểm tra về công tác quản lý nhà nước, còn Quản lý thị trường, Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội quản lý về chuyên môn. Các đơn vị này có tổ công tác, cán bộ phụ trách trực 24/24 để làm công tác kiểm dịch.

Khi cơ quan điều tra phát hiện vụ việc, UBND xã cũng đang phối hợp điều tra. Từ đó, UBND xã sẽ có hình thức xử lý cán bộ liên quan theo quy định.

Như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) vừa khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ lợn dịch bệnh xảy ra tại Hà Nội.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù). Quá trình kiểm tra đã phát hiện lò mổ giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.