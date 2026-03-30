Đối tượng người Trung Quốc sang Việt Nam lập sàn thương mại điện tử ‘ảo’ để lừa đảo

TPO - Với danh nghĩa sàn thương mại điện tử quốc tế kết hợp đầu tư sinh lời "khủng", ứng dụng Merry Trade đã giăng bẫy một cách tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Ngày 30/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú TP Đà Nẵng, tên thường gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tỉnh Khánh Hòa).

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải).

Theo công an, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp Hiệp và Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập một ứng dụng (app) cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade”, do chính Xiang Guoquan vận hành và quản lý hoạt động mua bán trực tuyến.

Nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global có trụ sở đặt tại vị trí đắc địa ở TP Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm Giám đốc) với vốn điều lệ “ảo” 10 tỷ đồng.

Công an cáo buộc, đường dây lừa đảo này đã quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại nhiều khách sạn sang trọng ở các địa phương. Nhóm đối tượng còn tự xưng là “leader” để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận “không tưởng” nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.

Sau khi có người tham gia, chúng hướng dẫn nạp tiền (USDT) để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là các con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo ra, không có giá trị thực tế.

Phương tiện, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng được thu giữ.

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Khi người tham gia nạp số tiền lớn, các đối tượng lập tức tung chiêu như “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như chị P.T.O (trú xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này. Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các đối tượng, chị O. đã đầu tư gần 400 triệu đồng vào ứng dụng.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, với nhiều lý do, chị O. không thể rút tiền, ứng dụng Merry Trade cũng không thể đăng nhập. Nhóm đối tượng cũng xóa hết thông tin dữ liệu, chặn liên lạc với chị O.

Theo công an, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.