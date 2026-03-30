Nhân thân xấu của đối tượng hành hung nam sinh ở Hà Nội

TPO - Theo cơ quan Công an, đối tượng hành hung nam sinh ở đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) có nhân thân xấu với nhiều lần vi phạm pháp luật.

Hai đối tượng Sơn, Đức.

Liên quan đến vụ nam sinh bị nhóm đối tượng đi ô tô hành hung trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội), cơ quan điều tra đã bắt giữ Giáp Đức Sơn (SN 1980, thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).

Đáng chú ý, sau 10 giờ gây án, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm. Trong đó, đối tượng Giáp Đức Sơn có 3 tiền án, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc gây bức xúc dư luận, đã đặt ra cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông.

Chỉ vì mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông vào đêm 28/3, anh M (SN 2007, trú tại Quảng Ninh) bị nhóm đối tượng đi xe ô tô biển kiểm soát 30M-627.57 chặn đầu xe máy, dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp.



Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nam sinh được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngay khi nhận thông tin báo cáo vụ việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu tập trung lực lượng, tổ chức rà soát, truy xét đến cùng, nhanh chóng xác định, bắt giữ các đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Trưởng Công an phường Yên Hòa đã trực tiếp chỉ huy lực lượng tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn khi người bị hại và các nhân chứng cung cấp rất ít thông tin, khiến việc nhận diện đối tượng gần như phải bắt đầu từ những dữ liệu rời rạc.

Không bỏ lọt bất kỳ manh mối nào, các trinh sát kiên trì dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc, rà soát địa bàn, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết đối tượng. Từng bước, các mối liên hệ được làm rõ, phạm vi truy xét được thu hẹp, qua đó xác định các nghi phạm liên quan.

Clip lời kể nạn nhân trong vụ việc.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, giữ bình tĩnh, kiềm chế hành vi, không để những va chạm nhỏ dẫn tới vi phạm pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, manh động sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.