Làm rõ 2 đối tượng đi ô tô chặn đánh nam sinh ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Cơ quan Công an đã làm rõ 2 đối tượng đánh nam sinh tại khu vực đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nam sinh M. bị đánh đang được điều trị trong bệnh viện.

Chiều 29/3, chỉ huy Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ 2 đối tượng có hành vi chặn đánh nam sinh tại khu vực trước số 54 đường Nguyễn Khang.

Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, một người khác đi cùng 2 đối tượng trên ô tô cũng đang bị cơ quan điều tra làm rõ vai trò trong vụ việc.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Lời kể nạn nhân trong vụ việc.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, theo thông tin phản ánh từ gia đình bà T.T (SN 1974, trú tại Hà Nội), vào khoảng 23h15 ngày 28/3, con trai bà T. là N.Q.M (SN 2007) khi di chuyển trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã gặp xe ô tô BKS 30M-627.XX đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép nhiều xe máy.

Khi một số người dân phản ứng lại thì đối tượng đi ô tô đuổi theo, chặn đầu xe máy nam sinh M tại khu vực 54 Nguyễn Khang.

Sau đó, 3 người trên ô tô bước xuống dùng hung khí tấn công và đánh hội đồng M., khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện.

Ngay trong đêm cùng ngày, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, Công an phường Yên Hòa đã rà soát camera hiện trường xác minh làm rõ những người liên quan.

Sau khoảng 10 tiếng, Công an phường Yên Hòa đã làm rõ các đối tượng có hành vi đánh nam sinh trong vụ việc.

