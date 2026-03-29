Nguyên nhân vụ nam công nhân bị nhóm chặn đường sát hại ở TPHCM

TPO - Quá trình truy xét, công an đã bắt giữ được các đối tượng liên quan trong vụ một nam công nhân tử vong trên đường đi làm về. Bước đầu các đối tượng khai do mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại nhà máy, sau khi tan ca đã gây án.

Ngày 29/3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan đến vụ nam công nhân bị sát hại trên đường trở về phòng trọ phường Thới Hòa.

Các nghi phạm gây án gồm Nguyễn Hoài Lượng (21 tuổi), Võ Hoàng Trí (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, cùng quê Cà Mau). Nạn nhân của nhóm này là anh H.C.N. (21 tuổi), đồng hương và cùng là công nhân tại Công ty Midea (đường NA2, phường Thới Hòa).

Theo thông từ cơ quan công an, đêm 27/3, ông H.V.Đ. (40 tuổi, quê Cà Mau) hốt hoảng đến Công an phường Thới Hòa trình báo về việc cháu mình là H.C.N. bị đâm tử vong tại khu vực đường DA2 – N6, khu phố 6, phường Thới Hòa.

Anh H.C.N làm việc tại bộ phận kho thuộc công ty nói trên. Trước đó, nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn với nam công nhân tên Nguyễn Trọng Nhân trong quá trình làm việc tại nhà máy.

Hiện trường vụ án mạng

Khoảng 21 giờ 45 ngày 27/3, sau khi tan ca làm tại công ty, anh N. một mình chạy xe đạp điện về phòng trọ trên đường D16. Chỉ ít phút sau, khi anh N. vừa đến giao lộ DA2 – N6, một nhóm 3 thanh niên cầm hung khí bất ngờ từ trong bóng tối lao ra.

Không kịp phản ứng, anh N. bị tấn công, ngã xe, hoảng sợ chạy bộ tìm đường thoát thân nhưng bị nhóm người này truy đuổi ráo riết.

Khi vừa chạy được một đoạn, anh N. bị một đối tượng áp sát, dùng dao đâm trúng chỗ hiểm. Nạn nhân gục xuống giữa đường, tử vong tại chỗ với vết thương hở tại cổ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ lại con dao rồi trốn khỏi hiện trường.

Lúc này, ông H.V.Đ. chạy đến thì phát hiện cháu mình bị sát hại nên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, truy bắt những kẻ gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.