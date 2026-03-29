Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 6 đối tượng tuồn gần 2 tấn pháo nổ tuồn từ nước ngoài về Việt Nam

Viết Hà

TPO - Một đường dây buôn bán, tàng trữ vận chuyển pháo hoa nổ quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ, thu giữ gần 2 tấn hàng cấm. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan, làm rõ thủ đoạn cấu kết, đưa pháo từ nước ngoài về tiêu thụ trái phép.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; thu giữ gần 2 tấn pháo hoa nổ.

Các đối tượng Nguyễn Thành Luân; Lê Xuân Thịnh và Lê Công Sáu cùng tang vật vụ án.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đào Thanh Tuấn (SN 1980, trú xã Dân Chủ) bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Trọng Dũng (SN 1984), Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), Lê Xuân Thịnh (SN 1983), Nguyễn Thành Luân (SN 1986) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, buôn bán hàng cấm”; Lê Công Sáu (SN 1989) về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Các đối tượng đều trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 1/3, tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng đang bốc dỡ các thùng hàng nghi chứa pháo hoa nổ từ xe tải sang ô tô con. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 126 thùng hàng.

Toàn bộ tang vật cùng các đối tượng sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Ngày 2/3, các đối tượng Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Kiên Quyết và Đào Thanh Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Các đối tượng Đào Thanh Tuấn, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Trọng Dũng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã cấu kết, mua pháo hoa nổ từ nước ngoài đưa về Việt Nam để tiêu thụ trái phép. Kết luận giám định cho thấy, 126 thùng hàng chứa 751 khối hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng gần 2 tấn, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Viết Hà
#pháo nổ #bắt giữ #Phú Thọ #bắt giữ hàng cấm #đường dây buôn bán #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục