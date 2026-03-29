Khởi tố 6 đối tượng tuồn gần 2 tấn pháo nổ tuồn từ nước ngoài về Việt Nam

TPO - Một đường dây buôn bán, tàng trữ vận chuyển pháo hoa nổ quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ, thu giữ gần 2 tấn hàng cấm. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan, làm rõ thủ đoạn cấu kết, đưa pháo từ nước ngoài về tiêu thụ trái phép.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; thu giữ gần 2 tấn pháo hoa nổ.

Các đối tượng Nguyễn Thành Luân; Lê Xuân Thịnh và Lê Công Sáu cùng tang vật vụ án.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đào Thanh Tuấn (SN 1980, trú xã Dân Chủ) bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Trọng Dũng (SN 1984), Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), Lê Xuân Thịnh (SN 1983), Nguyễn Thành Luân (SN 1986) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, buôn bán hàng cấm”; Lê Công Sáu (SN 1989) về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Các đối tượng đều trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 1/3, tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng đang bốc dỡ các thùng hàng nghi chứa pháo hoa nổ từ xe tải sang ô tô con. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 126 thùng hàng.

Toàn bộ tang vật cùng các đối tượng sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Ngày 2/3, các đối tượng Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Kiên Quyết và Đào Thanh Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Các đối tượng Đào Thanh Tuấn, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Trọng Dũng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã cấu kết, mua pháo hoa nổ từ nước ngoài đưa về Việt Nam để tiêu thụ trái phép. Kết luận giám định cho thấy, 126 thùng hàng chứa 751 khối hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng gần 2 tấn, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.