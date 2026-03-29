Hà Nội: Điều tra nhóm côn đồ đi ô tô đánh người nhập viện vì bị phản ứng cách lái xe 'ngổ ngáo'

TPO - Đêm 28/3, tại khu vực trước số nhà 54 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội), nhóm đối tượng đi ô tô đã chặn đầu một số xe máy, rồi xuống xe dùng hung khí tấn công một nạn nhân dã man, sau khi bị người đi đường phản ứng việc lái xe 'ngổ ngáo'.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin phản ánh từ gia đình bà T.T (SN 1974, trú tại Hà Nội), vào khoảng 23h15 ngày 28/3, con trai bà T. là N.Q.M (SN 2007) khi di chuyển trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã gặp xe ô tô BKS 30M-627.XX. Xe ô tô này đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép nhiều xe máy.

Khi một số người dân phản ứng lại thì đối tượng đi ô tô đuổi theo, chặn đầu xe máy tại khu vực 54 Nguyễn Khang. Sau đó, 3 người trên ô tô bước xuống dùng hung khí tấn công và đánh hội đồng M., khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện.

Hình ảnh vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân. Ngay trong đêm đơn vị đã rà soát camera hiện trường xác minh làm rõ những người liên quan.

Nam sinh bị đánh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.