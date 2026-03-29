Phó giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì bán hàng chục suất đất không xuất hóa đơn, kê khai thuế

TPO - Hàng chục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết nhưng không kê khai, không nộp thuế, khiến một Phó Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố với số tiền thất thu hơn 3,8 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, trú tại quận Tây Hồ (cũ), TP Hà Nội) về hành vi Trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công tố, Công ty TNHH Sơn Hải được UBND tỉnh Hà Giang (cũ) cấp Giấy phép thành lập từ năm 1997, sau đó đăng ký điều chỉnh 4 lần.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Sơn. Ảnh Hồng Hà

Từ 04/5/2009 đến hết tháng 4/2016, cho đến thời điểm hiện tại lần lượt ông Nguyễn Mạnh Tuấn (con trai Sơn) và Nguyễn Văn Tâm (em trai Sơn) là người đại diện pháp luật - Giám đốc Công ty.

Bị can Sơn là Phó Giám đốc nhưng giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án kinh doanh nhà ở tại TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang cũ), từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2015, bị can Sơn đã đại diện công ty ký 16 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, các giao dịch này không được xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hơn 931 triệu đồng, thuế TNDN gần 2,9 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh và khám xét đối với Nguyễn Văn Sơn.

Vụ án đang tiếp tục được tiếp tục điều tra, mở rộng.