Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phó giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì bán hàng chục suất đất không xuất hóa đơn, kê khai thuế

Phú Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng chục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết nhưng không kê khai, không nộp thuế, khiến một Phó Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố với số tiền thất thu hơn 3,8 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, trú tại quận Tây Hồ (cũ), TP Hà Nội) về hành vi Trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công tố, Công ty TNHH Sơn Hải được UBND tỉnh Hà Giang (cũ) cấp Giấy phép thành lập từ năm 1997, sau đó đăng ký điều chỉnh 4 lần.

bicanson.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Sơn. Ảnh Hồng Hà

Từ 04/5/2009 đến hết tháng 4/2016, cho đến thời điểm hiện tại lần lượt ông Nguyễn Mạnh Tuấn (con trai Sơn) và Nguyễn Văn Tâm (em trai Sơn) là người đại diện pháp luật - Giám đốc Công ty.

Bị can Sơn là Phó Giám đốc nhưng giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án kinh doanh nhà ở tại TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang cũ), từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2015, bị can Sơn đã đại diện công ty ký 16 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, các giao dịch này không được xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hơn 931 triệu đồng, thuế TNDN gần 2,9 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh và khám xét đối với Nguyễn Văn Sơn.

Vụ án đang tiếp tục được tiếp tục điều tra, mở rộng.

