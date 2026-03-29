Ám ảnh những dòng trạng thái trước thảm án ở Quảng Trị

TPO - Từ mâu thuẫn hôn nhân kéo dài, một người đàn ông ở Quảng Trị đã gây ra chuỗi tội ác kinh hoàng: sát hại tài xế taxi, bắn chết mẹ vợ, khiến bố vợ trọng thương. Phía sau vụ án là bi kịch của một gia đình rạn nứt, những đứa trẻ bị bỏ lại và những dòng chia sẻ ám ảnh trên mạng xã hội.

Chuỗi tội ác bắt đầu từ mâu thuẫn hôn nhân

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991) thuê taxi từ TP. Đà Nẵng về quê ở xã Kim Điền (Quảng Trị) để “giải quyết chuyện gia đình”.

Trên đường đi, do không mượn được xe để tự mình “đi xử lý việc riêng”, Đạo đã rút súng tự chế bắn chết lái xe taxi, rồi giấu thi thể trong vườn keo. Chưa dừng lại, tối cùng ngày, đối tượng tiếp tục đến nhà bố mẹ vợ, nổ súng khiến mẹ vợ tử vong, bố vợ bị bắn vào đầu, nguy kịch.

Đạo tại cơ quan công an.

Chỉ trong vài giờ, từ một mâu thuẫn cá nhân, vụ việc đã biến thành thảm án khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng, gây rúng động dư luận. Sau khi gây án, Đạo không bỏ trốn ngay mà cố thủ trong xe, lên mạng xã hội, thừa nhận hành vi và kể lại những mâu thuẫn hôn nhân.

Trong đoạn phát trực tiếp kéo dài gần một giờ, đối tượng nhiều lần nhắc đến chuyện tình cảm, tiền bạc và những xung đột kéo dài với vợ và gia đình bên ngoại. Thậm chí, Đạo còn nói đã “giết 3 người” và bày tỏ ý định tự sát, đồng thời xin lỗi cha mẹ, các con.

Được biết, Đạo và vợ có 2 con nhỏ. Theo nhiều nguồn thông tin, cuộc hôn nhân này đã rạn nứt từ lâu. Người vợ rời bỏ gia đình, để lại hai con nhỏ cho chồng chăm sóc...Cùng với đó, những câu chuyện được chia sẻ trên Facebook cho thấy hình ảnh người cha lặng lẽ chăm con, thậm chí có những dịp như sinh nhật con, người mẹ cũng không xuất hiện...

Thảm án được báo trước?

Một điểm gây chú ý là trước khi gây án, Đạo được cho là thường xuyên chia sẻ hoặc nói về các câu chuyện ngoại tình, phản bội và những vụ án trả thù trong hôn nhân trên Facebook cá nhân.

“Ba rất buồn vì không phải luyến tiếc thứ gì đó. Ba buồn vì không thể cho 2 con một mái ấm đầy đủ. Nhưng ba sẽ cố gắng để cho 2 con một tương lai rạng ngời và vui vẻ” – dòng trạng thái được cho là của Đạo đăng trên Facebook vào ngày 19/3.

Tuy nhiên, trước ngày xảy ra thảm án khoảng 1 tuần, Đạo thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái tiêu cực hàm ý trả thù: “Tao đã bình tĩnh tim tao sống nuôi con rồi nhé, còn gia đình mày thách thức tao thì đừng trách…”. Thậm chí đối tượng còn chia sẻ game bạo lực mang màu sắc tiêu cực, ám ảnh và có phần cực đoan.

Khi đặt trong bối cảnh vụ án, nhiều người cho rằng đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về trạng thái tâm lý bất ổn, nhưng không được nhận diện kịp thời.

Sau khi vụ án xảy ra, cộng đồng mạng lan truyền nhiều hình ảnh được cho là từ Facebook của người cha. Trong đó là những khoảnh khắc đời thường: Người cha chơi với con, những bữa cơm giản dị, những lời chia sẻ về cuộc sống gia đình…

Không có sự hào nhoáng, chỉ là những mảnh ghép rất đời, nhưng lại khiến nhiều người nghẹn lại khi biết kết cục bi thảm phía sau. Nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm cho những đứa trẻ đã phải trải qua những ngày tháng gia đình tan vỡ trong im lặng trước khi bi kịch bùng phát.

Vụ án này cũng là một lời cảnh báo đau đớn về những rạn nứt trong đời sống gia đình hiện đại. Ở đó, những dòng trạng thái tưởng như vô hại rất có thể là tín hiệu của một bi kịch đang đến gần và những đứa trẻ vô tội lại trở thành 'nạn nhân' cuối cùng.