Truy tố Tài ‘đen’ cùng đồng phạm vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng ngân hàng ở Gia Lai

TPO - Sau hơn 2 tháng gây ra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, hai bị can Phạm Anh Tài (tức Tài "đen") và Lê Văn Ân bị Viện Kiểm sát truy tố ra trước tòa chuẩn bị xét xử về hàng loạt tôi danh.

Lên kế hoạch cướp ngân hàng rất lâu

Ngày 29/3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Anh Tài (tức Tài "đen", 36 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) về các tội "Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Rửa tiền".

Hai bị can bị Viện Kiểm sát truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, để xét xử trong thời gian tới.

Theo hồ sơ vụ án, Tài và Ân là hai đối tượng gây ra vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự, là Phó Trưởng ban Thường trực.

Bị can Phạm Anh Tài bị truy nã từ năm 2018 trong vụ án dùng súng AK làm 2 người tử vong tại quán bar. Lê Văn Ân cũng là nghi phạm trong một vụ cố ý gây thương tích và đang lẩn trốn.

Hố chôn xe máy, tang vật gây án của hai đối tượng.

Cuối năm 2023, Phạm Anh Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn, cất giấu tại nơi lẩn trốn ở Quảng Ngãi. Đến tháng 10/2025, Tài rủ Ân đến phòng trọ ở Gia Lai để bàn kế hoạch cướp ngân hàng.

Sau khi khảo sát, hai bị can chọn Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank làm mục tiêu. Tài chuẩn bị súng, phân công mỗi người một khẩu, đồng thời lên sẵn phương án tẩu thoát.

Điều này cho thấy, kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền đã được hai đối tượng chuẩn bị từ rất lâu.

Đặc biệt sát thời điểm gây án, cơ quan tố tụng xác định, hai ngày 16 và 17/1/2026, Ân đi từ nơi thuê trọ đến vị trí lựa chọn ở khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú đào hố, ghép, đóng tấm ván gỗ che miệng hố rồi quay về nhà Tài, cả hai quyết định sẽ thực hiện việc cướp tài sản vào thứ hai (tức ngày 19/1/2026).

Khuya 18/1/2026, Tài và Ân tiếp điều khiển 2 xe máy từ nhà đến khu rừng thông giấu 1 chiếc xe tại đây rồi thay biển kiểm soát. Sau đó, bị can đi chiếc xe còn lại về nhà sắp xếp công cụ, phương tiện gây án cho vào 2 chiếc gùi rồi cho vào bao tải dứa.

Trưa 19/1, hai đối tượng ngồi ăn cơm, phân công nhau khi vào ngân hàng Ân rút súng ra hô to “đứng im, không tao bắn”, Tài sẽ vào khu vực quầy để lấy tiền.

Đến 15h cùng ngày, Tài và Ân thay đổi trang phục, lên đạn sẵn, nhấc tấm ván đậy hố lên để sau khi cướp được tiền điều khiển xe về đây chôn giấu nhanh nhất có thể. Sau đó, cả hai mang theo 2 khẩu súng đã lên đạn giấu trong người. Ân điều khiển máy hiệu Yamaha Exciter gắn biển số giả chở Tài đến Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank.

Tẩu tán tài sản, chia nhau chạy trốn

Tại đây, bị can Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay, cầm súng chĩa về phía nhân viên và hô lớn yêu cầu đứng im. Còn bị can Ân cùng lúc đó cũng rút súng, đe dọa những người có mặt bên trong.

Khi các nhân viên bỏ chạy, Tài trèo qua vách ngăn quầy giao dịch, xông vào bên trong nhặt các cọc tiền rồi ném ra ngoài. Ân nhặt tiền bỏ vào ba lô, sau đó cả hai cùng tẩu thoát.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, tổng số tiền bị hai đối tượng cướp là hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng đánh giá, trước khi gây án, hai bị can đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Chúng chọn khu vực đồi thông cách ngân hàng khoảng 5km làm nơi cất giấu, tiêu hủy tang vật và đào hố chôn xe máy, đốt áo, ba lô, giày dép.

Hai bị can Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.

Số tiền cướp được cả hai bỏ vào 2 chiếc gùi, rồi giả làm người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, lái xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang chiếc xe cùng chiếc xẻng đã dùng đào hố trước đó.

Để tẩu tán tài sản, bị can Tài và Ân mang số tiền cướp được vào Thành phố Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó đưa vàng về khu vực tỉnh Bình Dương cũ để bán. Tuy nhiên, do việc mua bán vàng bị lỗ, cả hai dừng kế hoạch này và quay về phòng trọ của Tài ở Quảng Ngãi.

Đến chiều 21/1/2026, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi bỏ trốn riêng. Khoảng 2 tuần sau, cả hai lần lượt bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản của hai bị can Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân trong các vụ án khác. Theo cơ quan điều tra, các vụ việc đều rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm.