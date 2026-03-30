Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng hầu tòa vụ nhận 200.000 USD

TPO - Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã chi hối lộ nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu và được lãnh đạo Bộ này tạo điều kiện trúng các gói thầu, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng ngân sách.

Tòa triệu tập nhiều đơn vị liên quan

Sáng nay (30/3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng hầu tòa với ông Thắng ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn các bị cáo: Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8); Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1); Nguyễn Văn Thuật (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 1); Phạm Đông Phương (cựu Phó Giám đốc Ban 2); Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4); Nguyễn Vinh Hoàng (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4); Dương Chí Thành (cựu cán bộ Ban 4); Mai Quang Vượng (cựu Giám đốc Ban 8); Trần Văn Nhì (Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 8).

Bị cáo Hoàng Văn Thắng.

Về phía doanh nghiệp, các bị cáo Nguyễn Đắc Điệp (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5); Vũ Văn Hòa (Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5); Lê Vũ Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy lợi 4); Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4); Võ Duy Minh (Giám đốc Chi nhánh Miền Trung - Tổng Công ty Thủy lợi 4); Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân); Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân); Bùi Cao Nguyên (nhân viên phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân); Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân); Nguyễn Văn Giáp (cựu Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) bị xét xử về các tội “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm Chủ tọa phiên tòa; 1 Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội, 4 Kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân cùng nhóm đồng phạm.

Để chuẩn bị cho phiên tòa thuận lợi, Hội đồng xét xử triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện các cơ quan, công ty: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các đơn vị trực thuộc gồm Cục Quản lý xây dựng công trình, Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8…; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân; Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Khánh An; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank); Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ngoài ra, có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Móc nối thông thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, gói thầu của các Dự án thủy lợi (gồm: Gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình) do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để nhờ "giới thiệu, tác động" đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư.

Qua đó, ông Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Về hành vi đưa hối lộ, cơ quan truy tố cho biết, giữa năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, ông Dân đã liên hệ xin gặp cựu Thứ trưởng Thắng tại nhà riêng ở phố Trung Hòa, Hà Nội. Khi đến nhà ông Thắng, ông Dân xách theo một túi giấy có 200.000 USD mệnh giá 100 USD, để cạnh bàn uống nước và nói "em biếu anh, mong anh giúp đỡ".

Ông Dân cũng hỏi ông Thắng về "chi phí cho lãnh đạo Bộ như thế nào", để chuẩn bị và được Thắng bảo liên hệ với ông Trần Tố Nghị để trao đổi cụ thể tỷ lệ %.

Từ "gợi ý" của ông Thắng, ông Dân đến phòng làm việc của ông Nghị và được đồng ý vì "Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo". Đồng thời, ông Nghị cũng nói "lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý"... Sau khi trúng thầu, tháng 3/2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng tiền bên trong có 10 tỷ đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng.

Đối với các Ban khác, ông Dân trực tiếp gặp mặt trao đổi và chi tiền hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Hoàng Dân, Viện Kiểm sát cho rằng trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo các đối tượng Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (1 hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; 1 hệ thống sổ ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế).

Hành vi của nhóm Công ty Hoàng Dân đã vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.