Khởi tố 8 đối tượng vụ nhóm chủ vựa sầu riêng đuổi đánh khách tại Đồng Tháp

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can liên quan vụ 'hỗn chiến' giữa người mua và nhóm chủ vựa sầu riêng xảy ra rạng sáng 20/3, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cùng với khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997) và Nguyễn Trọng Thường (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng); Bùi Võ Khôi Nguyên (SN 2007, ngụ tỉnh Đắk Lắk).



Năm đối tượng còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố và tạm giam 3 bị can Nguyên, Hiếu, Thường. Ảnh: Trọng Tín

Theo kết quả điều tra, tối 19/3, anh Nguyễn Tấn Hiền, (SN 1975, trú tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác tới một vựa sầu riêng trên xã Ngũ Hiệp lựa mua hàng. Đến khoảng 2h30 ngày 20/3, trong quá trình thương lượng mua bán, 2 bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến đánh nhau, nhóm anh Hiền lên xe ô tô bỏ đi.

Thấy nhóm anh Hiền lái xe bỏ đi nghĩ không trả tiền, nên nhóm vựa sầu riêng dùng xe ô tô đuổi theo. Đuổi 1 đoạn, các đối tượng của vựa sầu riêng bắt kịp và chặn xe anh Hiền, sau đó dùng ghế đập phá xe, hành hung 4 người trên xe. Khi được mọi người can ngăn, 2 bên nói chuyện và biết hiểu lầm nên đưa những người bị thương đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan.

Liên quan vụ việc, trước đó, ngày 25/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án.