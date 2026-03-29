Vụ nam sinh bị chặn đánh ở đường Nguyễn Khang: Danh tính hai đối tượng vừa bị bắt giữ

TPO - Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng đi ô tô đánh nam sinh tại khu vực đường Nguyễn Khang (Hà Nội) để điều tra.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Giáp Đức Sơn (SN 1980, thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).

Lời kể của nam sinh bị hành hung.

Như tin đã đưa, khoảng 23h15 ngày 28/3, anh M (SN 2007, trú tại Quảng Ninh) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30M-627.57.

Sau đó, xe ô tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, thì ép xe máy của anh M vào vỉa hè. Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào anh M.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an phường Yên Hoà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.