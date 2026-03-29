Đà Nẵng triệt phá câu lạc bộ poker tổ chức đánh bạc trái phép

Nguyễn Thành
TPO - Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ Đặng Phước Long về tội tổ chức đánh bạc tại câu lạc bộ Poker Club hoạt động trái phép.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Phước Long (1980; trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Long là chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao New Emperors Poker Club, đặt tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải, Đà Nẵng). Đối tượng này có 4 tiền án về các tội cố ý gây thương tích; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Đặng Phước Long.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 12/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải tổ chức kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ New Emperors Poker Club đang tổ chức cho 30 người tham gia giải đấu Poker tournament trái phép.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, quá trình câu lạc bộ New Emperors Poker Club hoạt động, Đặng Phước Long chỉ đạo nhân viên tự ý tổ chức giải đấu Poker có giải thưởng bằng tiền và sử dụng khoản Facebook “New Emperors Poker Club” đăng thông tin tổ chức giải đấu Poker tournament với lệ phí thi đấu 650.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng để lôi kéo nhiều người đến mua vé tham gia chơi.

Những người đến tham gia chơi Poker đều không phải là hội viên của câu lạc bộ. Người tham gia chơi phải trực tiếp thi đấu với nhau nhằm loại những người cùng chơi để tranh giải thưởng bằng tiền do câu lạc bộ công bố.

Hiện trường vụ việc.

Để thu lợi từ việc tổ chức giải đấu Poker, Long lấy một phần tiền từ tổng giá trị giải thưởng đã công bố và tiền bán vé cho người chơi.

Kết quả xác minh từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng và UBND phường An Hải việc câu lạc bộ New Emperors Poker Club tổ chức giải đấu Poker cho nhiều người tham gia vào là chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép theo quy định.

Đây là vụ án phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, đối tượng lợi dụng hoạt động thể thao thi đấu Poker (được pháp luật quy định) để đối phó lực lượng chức năng.

Do người bị lôi kéo tham gia chơi có một số là khách du lịch nên Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, đánh giá kỹ lưỡng các nội dung liên quan để xử lý đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
