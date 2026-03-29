Không 'đánh trống bỏ dùi', Đà Nẵng quyết tâm giành lại vỉa hè

TPO - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng khẳng định việc lập lại vỉa hè, cấm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè sẽ được duy trì liên tục, không "đánh trống bỏ dùi", nhằm đạt mục tiêu của kế hoạch đề ra.

Sáng 29/3, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chương trình hành động mang ý nghĩa lâu dài. Mục tiêu hướng đến là xây dựng một thành phố môi trường, đô thị an toàn, xanh – sạch – đẹp, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và tạo ấn tượng tích cực đối với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đà Nẵng chính thức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo ông Lê Quang Nam, một đô thị văn minh không chỉ được đánh giá bằng hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng, mà còn thể hiện qua ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Hình ảnh vỉa hè thông thoáng, tuyến đường sạch đẹp hay không gian công cộng hiện đại chính là thước đo cho kỷ cương đô thị và sức hấp dẫn của thành phố.

Để tránh tình trạng triển khai hình thức, thiếu bền vững, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải thực hiện đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị. “Kế hoạch này được duy trì liên tục, không đánh trống bỏ dùi”, ông Lê Quang Nam khẳng định.

Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên toàn thành phố.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực. Các hành vi như đặt biển hiệu di động, treo dán quảng cáo sai quy định trên cột điện, cây xanh; hay việc tập kết rác không đúng nơi, đúng thời gian vẫn chưa được xử lý triệt để. Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn làm giảm mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng trong mắt du khách.

“Điều này đi ngược với mục tiêu xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống mà chúng ta đang hướng tới”, ông Nam nói.

Đà Nẵng huy động nhiều lực lượng cùng tham gia đợt ra quân.

Liên quan đến vấn đề nhiều người dân quan tâm là có được phép kinh doanh trên vỉa hè hay không, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định: Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các nghị định hướng dẫn, việc sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh là không được phép. Quan điểm này đã được thống nhất sau khi tham vấn ý kiến từ Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở đó, thành phố yêu cầu các địa phương vận động người dân tự tháo dỡ, di dời các vật cản như hàng hóa, bàn ghế, chậu cây, biển hiệu… lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, từng bước xóa bỏ các loại hình “chợ góc”, “chợ tạm” gây mất trật tự và mỹ quan.

Nhiều vỉa hè ở khu vực trung tâm Đà Nẵng đang bị chiếm dụng để kinh doanh.

Ông Nguyễn Hà Nam cho biết thêm, trong thời gian tới, vỉa hè sẽ được kẻ vạch rõ ràng, chỉ cho phép sử dụng tạm thời vào hai mục đích chính là làm nơi để xe và phục vụ người đi bộ. Các hành vi vi phạm như treo dán quảng cáo sai quy định, xả rác hoặc tập kết rác lấn chiếm không gian công cộng sẽ bị xử lý nghiêm.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc triển khai không chỉ dừng ở các đợt ra quân mà phải thực hiện thường xuyên, liên tục và thực chất.

“Các địa phương cần tránh làm qua loa, dọn dẹp tạm bợ, mà phải tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn xã hội", ông Nguyễn Hà Nam cho biết.

Ở góc độ địa phương, ông Trương Thanh Dũng (Chủ tịch UBND phường Hòa Cường) cho biết: Việc cấm kinh doanh vỉa hè là vấn đề khó nhưng địa phương đã đặt quyết tâm cao. Chính quyền đã mời gần 200 hộ dân dùng vỉa hè để kinh doanh và mưu sinh lên làm việc. Trước mắt lực lượng chức năng phường tổ chức sắp xếp bố trí các hộ để không lấn chiếm vi phạm quy định. Sau này sẽ sắp xếp bố trí các vị trí tốt hơn để người dân không vi phạm quy định của pháp luật vừa tạo mỹ quan đô thị công cộng sạch đẹp.

"Quá trình triển khai phường sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất lên thành phố để có các chính sách hỗ trợ đồng bộ cho các hộ gặp khó khăn do không còn được sử dụng vỉa hè để mưu sinh", ông Dũng cho biết.

Riêng đối với các hộ dân có mặt tiền chiếm dụng vỉa hè, lãnh đạo phường Hòa Cường cho biết, sau ngày 1/7/2025 khi thành lập phường, đã tổ chức các đợt chấn chỉnh, tuyên truyền. Nếu các hộ tiếp tục vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.