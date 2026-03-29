TPHCM tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố

TPO - Theo kế hoạch tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TPHCM sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố trong nhiệm kỳ XI (2026-2031).

Ngày mai (30/3), Hội đồng nhân dân TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới này, HĐND TPHCM tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND thành phố khóa XI (2026-2031); bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố khóa XI.

Cùng với đó, kỳ họp cũng thực hiện bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện nay, Thường trực HĐND TPHCM khóa X gồm 5 người. Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên.

Thường trực UBND TPHCM hiện nay gồm 8 người. Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (Thường trực); ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên; ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên; ông Nguyễn Công Vinh - Thành ủy viên.

Ngày 15/3 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri TPHCM đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XI. Tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TPHCM khóa XI, đại diện Sở Nội vụ TPHCM sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

