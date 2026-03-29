Thả hơn 1,1 triệu con giống xuống biển Hòn Cau

TPO - Hơn 1,1 triệu con giống tôm sú, cá biển, ốc hương được thả xuống vùng biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái và hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.
Tại buổi lễ, hơn 1,1 triệu con giống gồm tôm sú, cá biển và ốc hương được thả xuống biển Hòn Cau. Cùng thời điểm, khoảng 300.000 con giống thủy sản các loại cũng được thả tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, góp phần bổ sung, phục hồi nguồn lợi tự nhiên.
Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là giải pháp thiết thực nhằm phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và hướng đến phát triển bền vững.