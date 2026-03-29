Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thả hơn 1,1 triệu con giống xuống biển Hòn Cau

Thái Lâm

TPO - Hơn 1,1 triệu con giống tôm sú, cá biển, ốc hương được thả xuống vùng biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái và hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.

Lâm Đồng tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ thả giống﻿ tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Vĩnh Hảo), nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2026).
Tại buổi lễ, hơn 1,1 triệu con giống gồm tôm sú, cá biển và ốc hương được thả xuống biển Hòn Cau. Cùng thời điểm, khoảng 300.000 con giống thủy sản các loại cũng được thả tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, góp phần bổ sung, phục hồi nguồn lợi tự nhiên.
Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là giải pháp thiết thực nhằm phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và hướng đến phát triển bền vững.
Hoạt động lần này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, với sự tham gia của các hội, hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên biển.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có 14 xã, phường, đặc khu ven biển, với hơn 8.000 tàu cá và khoảng 40.000 ngư dân trực tiếp khai thác, cho thấy vai trò quan trọng của ngành thủy sản trong phát triển kinh tế biển.
Khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích khoảng 12.500 ha, được đánh giá là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao. Nơi đây sở hữu rạn san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với 234 loài, cùng hệ sinh thái phong phú với 324 loài cá, 119 loài thân mềm, 32 loài da gai và 46 loài giáp xác, bò sát.
Xem thêm

Cùng chuyên mục