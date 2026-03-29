Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo xác nhận, khoảng 13h ngày 29/3, ô tô khách BKS 29B. xxx do lái xe LĐT (SN 1962, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, chở 28 hành khách lưu thông từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ mất phanh.
Chiếc xe đâm vào taluy trái tại Km20 quốc lộ 2B (thuộc thôn 2, xã Tam Đảo) rồi lao xuống vực.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Tam Đảo nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chính quyền và người dân đưa các nạn nhân ra ngoài.
Bước đầu ghi nhận, vụ tai nạn làm 7 người bị thương, trong đó 3 trường hợp nặng gồm chị NTH (SN 1984), chị NTT (SN 1996) và cháu THM (SN 2021) cùng trú Hà Nội. Các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức cứu nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.