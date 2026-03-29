Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

TPO - Xe khách bất ngờ mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo, đâm vào taluy rồi lao xuống vực tại Km20 quốc lộ 2B (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) khiến 7 người bị thương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo xác nhận, khoảng 13h ngày 29/3, ô tô khách BKS 29B. xxx do lái xe LĐT (SN 1962, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, chở 28 hành khách lưu thông từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ mất phanh.

Lực lượng cứu nạn đưa người dân ra khỏi xe.

Chiếc xe đâm vào taluy trái tại Km20 quốc lộ 2B (thuộc thôn 2, xã Tam Đảo) rồi lao xuống vực.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Tam Đảo nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chính quyền và người dân đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường khu vực ô tô lao xuống vực.

Bước đầu ghi nhận, vụ tai nạn làm 7 người bị thương, trong đó 3 trường hợp nặng gồm chị NTH (SN 1984), chị NTT (SN 1996) và cháu THM (SN 2021) cùng trú Hà Nội. Các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức cứu nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.