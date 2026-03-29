Quốc lộ 15 xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi

TPO - Thời gian gần đây, đoạn Quốc lộ 15 đi qua khu vực từ ngã ba Khe Giao đến dốc Đồng Bụt (xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng xuống cấp, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Theo ghi nhận, chỉ trong phạm vi hơn một km, mặt đường xuất hiện dày đặc "ổ gà, voi" với kích thước lớn nhỏ khác nhau khiến phương tiện lưu thông gặp khó khi di chuyển qua khu vực này.
Tại khu vực dốc Đồng Bụt, mặt đường bị bong tróc lớp nhựa, xuất hiện tình trạng lún sụt, nứt gãy theo dạng “mai rùa”. Khi trời mưa, khu vực này trở nên lầy lội, trơn trượt, còn vào ngày nắng, bụi bẩn phủ kín khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Mặc dù đơn vị bảo trì đã tiến hành sửa chữa tạm thời bằng cách vá ổ gà, ổ voi và đặt biển cảnh báo, song các biện pháp này chỉ mang tính đối phó, chưa thể giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp.