Quốc lộ 15 xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi

Hoài Nam

TPO - Thời gian gần đây, đoạn Quốc lộ 15 đi qua khu vực từ ngã ba Khe Giao đến dốc Đồng Bụt (xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng xuống cấp, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại Quốc lộ 15 đi qua khu vực từ ngã ba Khe Giao đến dốc Đồng Bụt (xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng đường xuống cấp. Nắng bụi mù mịt, mưa xuống tuyến đường nhão nhoét.
Theo ghi nhận, chỉ trong phạm vi hơn một km, mặt đường xuất hiện dày đặc "ổ gà, voi" với kích thước lớn nhỏ khác nhau khiến phương tiện lưu thông gặp khó khi di chuyển qua khu vực này.
Tại khu vực dốc Đồng Bụt, mặt đường bị bong tróc lớp nhựa, xuất hiện tình trạng lún sụt, nứt gãy theo dạng “mai rùa”. Khi trời mưa, khu vực này trở nên lầy lội, trơn trượt, còn vào ngày nắng, bụi bẩn phủ kín khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Các tài xế khi lưu thông qua đây buộc phải liên tục đánh lái né tránh, thậm chí phanh gấp hoặc lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Đặc biệt, tuyến đường có phương tiện xe tải trọng lớn lưu thông nhiều làm gia tăng cảm giác bất an cho người tham gia giao thông.
Theo đại diện đơn vị quản lý tuyến đường quốc lộ 15, nguyên nhân chính khiến đoạn đường xuống cấp nhanh là do nền địa chất phức tạp, nhiều mạch nước ngầm khiến kết cấu nền yếu, dễ sụt lún. Bên cạnh đó, tuyến đường đã được đưa vào sử dụng từ lâu.
Đáng chú ý, áp lực từ hoạt động vận tải vật liệu cũng góp phần không nhỏ. Khu vực xung quanh hiện có nhiều mỏ đất đang khai thác, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn ra vào liên tục, khiến mặt đường bị “cày xới” và hư hỏng nhanh hơn.
Mặc dù đơn vị bảo trì đã tiến hành sửa chữa tạm thời bằng cách vá ổ gà, ổ voi và đặt biển cảnh báo, song các biện pháp này chỉ mang tính đối phó, chưa thể giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp.
#Hà Tĩnh #Quốc lộ 15 xuống cấp #người dân nơm nớp lo sợ #Quốc lộ 15 #xuống cấp #đường xuống cấp

