Xử phạt tài xế xe khách trùm kín biển quảng cáo diễu phố

Trọng Đảng
TPO - Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa thông tin về việc Đội đã kiểm tra, xử phạt một tài xế xe khách dán decal quảng cáo vi phạm, yêu cầu tháo dỡ biển quảng cáo trái quy định. Sự việc được Báo Tiền Phong phản ánh trước đó.

Thông tin với Báo Tiền Phong chiều 28/3, trung tá Phạm Đức Hoàng Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội cho biết khi tuần tra trên đường Giải Phóng, vào hồi 16h55 26/3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 phát hiện xe khách BKS 60H-141xx do tài xế N.V.K (sinh năm 1963, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên tuyến đường Giải Phóng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã dán quảng cáo cho một nhãn hàng thương mại với diện tích lớn, gần như phủ kín thân xe, vi phạm các quy định hiện hành như Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT xử lý xe khách trùm kín biển quảng cáo trên đường Giải Phóng những ngày qua.

Làm việc với tài xế, CSGT đã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật liên quan đến việc quảng cáo trên phương tiện giao thông, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K về hành vi quảng cáo vượt quá diện tích cho phép trên mỗi mặt của phương tiện.

Cùng với đó, cảnh sát cũng yêu cầu anh K phải tháo dỡ phần quảng cáo không đúng quy định trên xe.

Ông Hoàng cho biết CSGT và lực lượng chức năng luôn khuyến cáo, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông không chỉ phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà còn phải tuân thủ đúng các quy định về hoạt động quảng cáo trên phương tiện.

Với vi phạm của tài xế K, ông Hoàng cho biết ngoài tháo dỡ quảng cáo vi phạm, theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, với lỗi vi phạm được xác định trên, anh K điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt 3,5 triệu đồng.

