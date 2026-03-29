Sơn La kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Viết Hà
TPO - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI đã bầu đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, trong đó nhiều vị trí đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối.

Ngày 29/3, HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) tổ chức Kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu nhân sự chủ chốt.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Các ông Vi Đức Thọ, Nguyễn Việt Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2026–2031.

Các ông Hà Trung Chiến, Nguyễn Minh Tiến, Đặng Ngọc Hậu và Nguyễn Thanh Công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa các ông, bà được HĐND bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lò Minh Hùng nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu cao hơn về đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. HĐND tỉnh tăng cường phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng giám sát, quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương.

Ông Lò Minh Hùng khẳng định, HĐND tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Sơn La phát triển theo hướng xanh, nhanh, bền vững; đạt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Lò Minh Hùng kêu gọi sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo động lực mới cho Sơn La bứt phá trong giai đoạn tới.

