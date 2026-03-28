Khánh thành điểm trường do Đoàn thanh niên BAC A BANK tài trợ tại Sơn La

TPO - Giữa vùng biên Lóng Phiêng (Sơn La) còn bộn bề thiếu thốn, nơi trẻ nhỏ phải học trong các lớp ghép, điểm trường Đề A được khánh thành với những phòng học kiên cố sẽ góp phần mở ra một tương lai bền vững cho trẻ em vùng biên.

Điểm trường Đề A.

Chiều 28/3, tại xã Lóng Phiêng, Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á, thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, phối hợp với Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức khánh thành điểm trường Đề A (thuộc Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng).

Lóng Phiêng là xã biên giới đặc biệt khó khăn của Sơn La. Cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn, cái nghèo đeo bám khiến việc học của con trẻ nhiều khi phải nhường chỗ cho mưu sinh. Có em đi học cách nhà vài cây số, băng qua dốc cao, suối sâu. Con chữ vì thế cũng chông chênh như con đường đến lớp.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Chiềng Tương.

Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng một điểm trường kiên cố không chỉ là mong mỏi của thầy cô, mà còn là ước mơ của cả bản. Ước mơ ấy đã thành hiện thực khi Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á, thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, cùng Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Sơn La chung tay xây dựng công trình vào ngày 6/12/2025.

Sau hơn ba tháng thi công, điểm trường Đề A đã hoàn thành với kinh phí 560 triệu đồng. Hai phòng học xây kiên cố, mái tôn chắc chắn với nền gạch sạch sẽ và sân trường đổ bê tông rộng rãi đã hoàn thành. Khu vệ sinh - nằm trong chương trình "1.000 nhà vệ sinh cho em" do Quỹ Vì Tầm vóc Việt chủ trì cũng được "tích hợp" xây dựng tại điểm trường đã hoàn thành. Từ xa nhìn lại, mái trường nổi bật giữa màu xanh của núi rừng, như một điểm sáng giữa vùng biên còn nhiều gian khó.

Ông Đoàn Văn Tuấn và Nhà báo Hồ Sỹ Lực phát biểu tại buổi lễ.

Trong ngày khánh thành, sân trường rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng nói cười hạnh phúc của học sinh, phụ huynh và quan khách hiển hiện khắp khuôn viên. Những đứa trẻ đứng thành hàng ngay ngắn, mắt không rời khỏi dãy phòng học mới. Có em khẽ chạm tay vào bức tường còn thơm mùi sơn, như để chắc rằng đó không phải là giấc mơ. Chị Tếnh Thị Dua, một phụ huynh trong bản Đề A, đứng lặng nhìn con rồi nói chậm rãi: “Trước đây con đi học khổ lắm, hễ trời mưa là cha mẹ không yên. Giờ có trường mới, con đi học gần, mình cũng yên tâm hơn để làm nương”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban Kế hoạch và Thông tin Quản trị, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ, đơn vị thấu hiểu những khó khăn của địa phương và coi đầu tư cho giáo dục vùng khó là một trong những ưu tiên trong hoạt động an sinh xã hội của ngân hàng. Ông cũng gửi lời cảm ơn chính quyền, đặc biệt là Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn và nhà trường, đơn vị thi công đã phối hợp để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc bộ nhấn mạnh, điểm trường Đề A không là minh chứng cho sự chung tay vì giáo dục vùng khó khăn của các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Nhà báo mong công trình được sử dụng hiệu quả, thường xuyên được bảo dưỡng, tu bổ để kéo dài tuổi thọ công trình.

Ông Chá A Của phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh có tới 80% diện tích là đồi núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc nơi biên giới. Vì vậy, những công trình như điểm trường Đề A có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Chá A Của đề nghị địa phương, nhà trường sử dụng hiệu quả công trình, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp để phát triển hạ tầng, nhất là tại các xã biên giới khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành điểm trường Đề A.

Tại chương trình, các đơn vị cũng đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh, thầy cô giáo tại điểm trường. Cụ thể, ông Chá A Của thay mặt Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho học sinh điểm trường Đề A; Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng tủ sách, sách vở, đồ dùng học tập cùng sữa TH true MILK cho học sinh; Tỉnh Đoàn Sơn La trao 50 suất quà gồm ba lô và dụng cụ học tập tới các em.

Ông Chá A Của tặng quà của Tỉnh uỷ Sơn La cho cô trò điểm trường Đề A.

Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao cho thầy trò điểm trường Đề A. Ngoài các phần quà chuẩn bị trước, Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á cũng tặng thêm kinh phí để lắp đặt máy bơm, đường ống dẫn nước đến điểm trường Đề A.

Tỉnh Đoàn Sơn La tặng ba lô, sách vở cho học sinh điểm trường Đề A.

Các đại biểu thăm các phòng học mới của điểm trường Đề A.