Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng xin lỗi doanh nghiệp vì sai sót trong xử lý hồ sơ

TPO - Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng vừa có văn bản chính thức xin lỗi doanh nghiệp do sai sót trong quá trình xử lý công việc tại dự án Khu dân cư - tái định cư Tây Nam Thuận Trà (phường Bàn Thạch).

Theo đó, Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng (Trung tâm) cho biết, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, có việc triển khai hợp đồng số 15/2025 thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Tây Nam Thuận Trà do Trung tâm làm chủ đầu tư, Trung tâm đã ban hành Công văn số 307 ngày 2/3/2026 đề nghị Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Nam thu hồi số tiền tạm ứng của gói thầu.

Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, qua rà soát Trung tâm cho biết, khi tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm ký ban hành văn bản thu hồi số tiền tạm ứng gói thầu nêu trên, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ điều hành dự án chưa tổ chức làm việc trực tiếp với liên danh VT-HH (Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Việt Trung và Công ty TNHH TV & XD Hoàng Huy) nhằm trao đổi, đối soát chính xác khối lượng thực tế, thống nhất phương án xử lý là không đúng, còn chủ quan trong quá trình xử lý hồ sơ. Việc này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị trong liên danh.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo ban hành văn bản thu hồi và hủy bỏ Công văn số 307. Đồng thời, đã chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống.

Cá nhân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng cũng đã gửi lời xin lỗi đến liên danh VT-HH về sai sót nêu trên. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ, thông cảm từ liên danh và các đối tác trước những khó khăn chung trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, nhất là những dự án tồn đọng kéo dài do Trung tâm tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư sau khi được thành lập vào tháng 8/2025.