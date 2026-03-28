Đưa y tế đến gần dân: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người yếu thế

Vân Sơn
TPO - Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng TPHCM đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân khó khăn.

Những ngày cuối tháng 3, tại địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định, không khí trở nên nhộn nhịp hơn khi đông đảo người dân có hoàn cảnh khó khăn đến tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai phường tổ chức.

b7d89765513f61c8824134dbe393a481-8785.jpg
Bên cạnh khám bệnh miễn phí, người dân còn được nhận quà từ Ban giám đốc bệnh viện

Chương trình được triển khai trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng vai trò của công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc điều trị, các hoạt động hướng về cộng đồng đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng sống, đặc biệt đối với nhóm đối tượng yếu thế.

kham-benh-3.jpg
BS Nhật Khánh chia sẻ tại chương trình

BS-CKII Phan Nhật Khánh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng cho biết, mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, từ đó nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến và có hướng điều trị kịp thời. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần “lấy người bệnh làm trung tâm” trong hệ thống y tế.

Tại chương trình, người dân được các bác sĩ tiến hành khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số cơ bản, đồng thời tư vấn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và phòng ngừa bệnh tật. Đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý, đội ngũ y tế hướng dẫn cụ thể về phương án theo dõi hoặc chuyển tuyến điều trị khi cần thiết.

kham-benh-2.jpg
Đông đảo người dân đã đến thụ hưởng hoạt động khám chữa bệnh mang đậm tính nhân văn của bệnh viện

Không chỉ dừng lại ở việc khám và cấp phát thuốc miễn phí, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho người dân. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đội ngũ y tế và chính quyền địa phương đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận tại buổi khám, nhiều người dân bày tỏ sự xúc động khi được tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí ngay tại địa phương. Với không ít người cao tuổi, việc đi khám bệnh tại các cơ sở y tế lớn còn gặp nhiều trở ngại về chi phí và đi lại, nên những chương trình như thế này trở thành cơ hội quý giá để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

kham-benh-4.jpg
Những phần quà nhỏ trao tay, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm vui cho người yếu thế

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động vì cộng đồng của bệnh viện sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Dự kiến vào ngày 5/4/2026, bệnh viện sẽ tổ chức thêm chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn nhân Ngày Sức khỏe toàn dân lần đầu tiên được tổ chức. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho người dân.

Xem thêm

Cùng chuyên mục