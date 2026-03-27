Cô gái trẻ suýt liệt cả 2 chân vì bỏ qua tín hiệu cảnh báo và mua thuốc tự điều trị

Vân Sơn
TPO - Đau lưng kéo dài kèm tê yếu chân nhưng cô gái trẻ cho rằng đó chỉ là biểu hiện thông thường nên không đi thăm khám. Bệnh đột ngột diễn tiến nặng khiến cô rơi vào tình trạng liệt hoàn toàn cả hai chân. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị u tủy sống chèn ép, nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.

Đó là trường hợp bệnh nhân K.S (24 tuổi) vừa được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM tiếp nhận, điều trị. Ngày 27/3, thông tin từ bệnh viện cho biết, trước đó cô gái trẻ đã sống chung với những cơn đau lưng âm ỉ lan xuống hai chân. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện của đau cơ thông thường do vận động hoặc tư thế sinh hoạt không đúng, bệnh nhân tự dùng thuốc giảm đau để cầm cự, khiến bệnh âm thầm tiến triển.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u chèn ép tủy cho người bệnh

Một tuần trước khi nhập viện, tình trạng bệnh bất ngờ trở nặng, hai chân yếu dần, cảm giác từ vùng ngang rốn xuống dưới giảm rõ rệt, đến mức cô không thể nhấc chân khỏi giường.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị yếu liệt hai chân, nguy cơ liệt vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời nên đã chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống.

Kết quả cho thấy một khối u kích thước khoảng 3cm nằm trong ống sống, ngang mức đốt sống D12–L1. Khối u này chiếm gần hết ống thần kinh, chèn ép trực tiếp lên tủy sống và các rễ thần kinh – nguyên nhân gây ra tình trạng yếu liệt và rối loạn cảm giác.

Theo các bác sĩ, nếu không được xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể mất hoàn toàn khả năng đi lại, kèm theo các biến chứng nặng nề như rối loạn cơ vòng, mất kiểm soát đại tiểu tiện và nguy cơ tàn phế suốt đời. Trước tình trạng cấp bách, ê kíp khoa Sọ não-Cột sống 2 đã hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật vi phẫu bóc u.

Sau phẫu thuật, sức khỏe và khả năng vận động của người bệnh đang bình phục tốt

BS-CKI Nguyễn Thành Duy cho biết, trong quá trình phẫu thuật, ê kíp đã sử dụng kính hiển vi vi phẫu để phóng đại cấu trúc thần kinh, giúp nhận diện rõ ràng ranh giới giữa khối u và mô lành. Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u một cách tỉ mỉ, hạn chế tối đa tổn thương đến tủy sống và các dây thần kinh xung quanh.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, khối u được loại bỏ hoàn toàn, giải phóng sự chèn ép lên tủy sống, giúp người bệnh phục hồi chức năng vận động. Sau mổ, bệnh nhân bắt đầu có thể nhấc chân khỏi giường, cảm giác vùng chi dưới cải thiện rõ rệt, người bệnh đã tập đi với khung hỗ trợ, mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, đau lưng không đơn thuần là bệnh lý cơ xương khớp thông thường. Khi đau lưng đi kèm các dấu hiệu thần kinh như tê bì, yếu chân, giảm cảm giác hoặc rối loạn đại tiểu tiện, người bệnh cần đặc biệt lưu ý và đi khám sớm tại các cơ sở có chuyên khoa ngoại thần kinh. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý nghiêm trọng như u tủy sống, thoát vị đĩa đệm chèn ép hoặc tổn thương tủy. Việc chẩn đoán sớm, can thiệp đúng thời điểm, sẽ giúp phục hồi tốt, tránh những biến chứng nặng nề ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

#Chẩn đoán sớm u tủy sống #Triệu chứng đau lưng và yếu chân #Phẫu thuật vi phẫu tủy sống #Nguy cơ tàn phế vĩnh viễn #Cảnh báo về đau lưng không chỉ bệnh xương khớp #Can thiệp thần kinh kịp thời #Chẩn đoán hình ảnh MRI cột sống #Biến chứng của u tủy sống #Phục hồi chức năng vận động sau phẫu thuật #Nhận biết dấu hiệu thần kinh nguy hiểm

