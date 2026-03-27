Sức khỏe

Người đàn ông bị cưa máy 'cướp' mất bàn tay

Vân Sơn
TPO - Sơ ý trong lúc vận hành máy cưa gỗ, người đàn ông bị lưỡi cưa cắt vào bàn tay. Vết thương sâu, gãy xương, đứt nhiều gân khiến nạn nhân đối mặt nguy cơ mất hoàn toàn chức năng bàn tay nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đó là trường hợp ông N.C.B. (63 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngày 27/3, gia đình nạn nhân cho biết, trước khi nhập viện, ông B. sử dụng máy cưa để cắt gỗ thì bất ngờ bị lưỡi cưa trượt mạnh vào mu bàn tay trái khiến máu chảy ồ ạt, bàn tay gần như mất khả năng vận động.

Người nhà lập tức sơ cứu cầm máu tạm thời và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có vết thương dài khoảng 10cm, xuyên sâu qua nhiều lớp cơ, làm đứt nhiều gân quan trọng vùng ngón cái. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy hở xương bàn I và II – dạng chấn thương nặng có nguy cơ nhiễm trùng cao và dễ để lại di chứng vĩnh viễn.

hinh-anh-ghi-nhan-trong-ca-phau-thuat.png
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nối lại bàn tay bị máy cưa cắt lìa cho người bệnh

Theo các bác sĩ, dù chưa đứt rời hoàn toàn, nhưng mức độ tổn thương khiến bàn tay gần như bị “cắt lìa”. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể mất hoàn toàn khả năng cử động, thậm chí phải cắt bỏ chi.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, cắt lọc mô dập nát, làm sạch vết thương, kết hợp xương bàn I và II, đồng thời khâu nối lại các gân cơ bị đứt nhằm bảo tồn tối đa chức năng vận động.

BS-CKII Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, chấn thương do cưa máy thường rất nặng, không chỉ làm gãy xương mà còn phá hủy hệ thống gân, mạch máu và dây thần kinh. Đây là những cấu trúc quan trọng giúp bàn tay cử động linh hoạt và có cảm giác, nên việc phục hồi đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian dài.

“Ngay cả khi phẫu thuật thành công, việc phục hồi hoàn toàn chức năng bàn tay là điều rất khó. Người bệnh cần kiên trì tập vật lý trị liệu trong thời gian dài để cải thiện vận động” - bác sĩ Tùng chia sẻ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng và bắt đầu tập phục hồi chức năng sớm.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, mỗi năm tại đây tiếp nhận nhiều ca tai nạn liên quan đến máy móc, đặc biệt là các thiết bị cắt như cưa máy. Phần lớn các trường hợp đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu trang bị bảo hộ hoặc mất tập trung khi thao tác.

Không chỉ gây tổn thương nặng về thể chất, những tai nạn này còn kéo theo hệ lụy lớn về kinh tế và đời sống, khi nhiều nạn nhân là lao động chính trong gia đình. Một bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng có thể đồng nghĩa với việc mất khả năng lao động, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi sử dụng các thiết bị cắt, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn, sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ và tuyệt đối không chủ quan. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng băng ép cầm máu, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

#Tai nạn máy cưa gỗ #Chấn thương bàn tay nghiêm trọng #Phẫu thuật bảo tồn chức năng #Nguy cơ mất khả năng vận động #Tầm quan trọng của an toàn lao động #Phục hồi chức năng sau tai nạn #Chấn thương do dụng cụ cắt #Khuyến cáo sử dụng đồ bảo hộ #Hậu quả kinh tế và đời sống #Cần cấp cứu kịp thời

