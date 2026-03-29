100 học sinh Đà Nẵng tranh tài Trạng Nguyên nhỏ tuổi

Giang Thanh
TPO - 100 học sinh Đà Nẵng đến từ 25 trường Tiểu học trên địa bàn cùng tranh tài trong sân chơi trí tuệ Trạng Nguyên nhỏ tuổi với những phần thi hấp dẫn, không chỉ so tài kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và nuôi dưỡng tinh thần hiếu học.

Ngày 28/3, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ 24 và Trạng Nguyên "Nét chữ - Nết người" toàn quốc, chặng đua Trạng Nguyên School Tour TP. Đà Nẵng năm học 2025 - 2026.

Các thí sinh tranh tài trong những phần thi cá nhân và đồng đội. Ảnh: Giang Thanh
Các em học sinh hào hứng tham gia minigame.

Ngày hội thu hút 100 học sinh khối 2,3,4,5 đến từ 25 trường Tiểu học trên địa bàn Đà Nẵng tham gia tranh tài với nhiều phần thi hấp dẫn, tạo sân chơi cho thiếu nhi phát triển kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

Tham gia Ngày hội, các thí sinh thực hiện các phần thi kiến thức cá nhân Trạng Nguyên nhỏ tuổi, sau đó, chia nhóm để tham gia các phần thi đồng đội trong Trạng Nguyên School Tour.

Theo nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, qua 24 năm tổ chức, Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là hành trình bền bỉ nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và giáo dục thiếu nhi về truyền thống tôn sư trọng đạo.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu tại buổi lễ.

"Thời gian qua, bên cạnh tổ chức các cuộc thi để giúp học sinh củng cố kiến thức, chúng tôi còn có nhiều hoạt động, chương trình để giúp các em thiếu nhi rèn luyện đạo đức, phát triển kỹ năng, tạo sân chơi để các em tỏa sáng", ông Hùng nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Trạng Nguyên nhỏ tuổi, 4 giải Trạng Nguyên School Tour, 8 giải Bảng Nhãn, 12 giải Thám Hoa, còn lại là các giải Hoàng Giáp.

Trao giải cho 4 học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên nhỏ tuổi và 4 học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên School Tour.

Đặc biệt, 4 học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên nhỏ tuổi và 4 học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên School Tour tại chặng thi TP. Đà Nẵng được đặc cách tham dự Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 4/2026 tại Hà Nội.

Vòng Chung kết toàn quốc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) không chỉ là nơi để các em tranh tài mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, trải nghiệm không gian lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Giang Thanh
