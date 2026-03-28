Học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc để làm việc toàn cầu: Lợi thế mới của sinh viên thời AI

Học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại HSU giúp sinh viên nắm lợi thế vượt trội nhờ đào tạo gắn với thực tiễn cùng cơ hội nhận song bằng cử nhân tại Việt Nam, Đài Loan.

Đào tạo gắn với doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế

Sự mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc làm gia tăng nhu cầu nhân lực vừa giỏi ngôn ngữ, vừa hiểu thị trường và môi trường kinh doanh quốc tế. Trong bối cảnh đó, yêu cầu thiết yếu đối với người học ngoại ngữ là khả năng vận dụng ngôn ngữ vào công việc thực tế.

Tại Trường Đại học Hoa Sen, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được thiết kế với hai chương trình đào tạo gồm Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc và Giảng dạy tiếng Trung Quốc, cho phép sinh viên định hướng lộ trình nghề nghiệp từ sớm. Cách tiếp cận này giúp sinh viên sớm định hình năng lực làm việc và thích ứng trong môi trường toàn cầu.

48 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc HSU tham gia vận hành ở nhiều khâu tại Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Trung Quốc 2026.

Theo ThS. Trần Thị Cẩm Tú - Giám đốc Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc, bên cạnh kỹ năng ngôn ngữ, sinh viên được học về văn hóa, kinh tế, xã hội của các quốc gia sử dụng tiếng Trung, từ đó vận dụng tiếng Trung trong công việc một cách linh hoạt, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp lớn và các tổ chức quốc tế như Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Hiệp hội Thương mại Đài Loan, Công ty OPPO Việt Nam, Chervon Việt Nam, Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố SHZ... giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường nghề nghiệp và mở rộng kết nối. Đồng thời, người học còn có cơ hội nhận học bổng từ các cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển toàn diện.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc HSU nhận học bổng từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM.

Đầu ra nghề nghiệp rõ ràng, thu nhập 15 - 40 triệu đồng/tháng

Trải nghiệm của sinh viên là một trong những yếu tố được chú trọng trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại HSU. Ngay từ năm nhất, sinh viên được học trực tiếp với giảng viên bản ngữ cùng đội ngũ giảng viên được đào tạo và sở hữu bằng cấp nước ngoài. Môi trường học tập đa văn hóa giúp sinh viên sớm hình thành khả năng giao tiếp tự nhiên trong các tình huống thực tế.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của HSU là mô hình 4+[2+2], mang đến cơ hội cho sinh viên học 4 năm tại Việt Nam, học tiếp 2 năm tại Đài Loan để nhận bằng cử nhân thứ hai, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tập, làm việc tại đây. Qua đó, sinh viên không chỉ nâng cao trình độ tiếng Trung trong môi trường bản địa mà còn sở hữu kiến thức chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thực tế từ các doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đài Loan tại Việt Nam.

Sinh viên HSU tham gia chuyến học tập - trải nghiệm tại thành phố Hạ Môn (Trung Quốc).

Khi học tập tại HSU, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc như: học thư pháp, trại hè - trại xuân, giao lưu học thuật quốc tế, workshop chuyên ngành hay các dự án hợp tác với doanh nghiệp.

TS. Hồ Minh Quang - Ủy viên thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP.HCM nhận định: “Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc HSU mang đến cho người học năng lực ngoại ngữ để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Trung, đồng thời mở ra cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, thực tập, tạo nên hành trình trải nghiệm văn hóa phong phú. Nhờ đó, sinh viên được chuẩn bị sẵn sàng để bước vào nghề nghiệp tương lai”.

Với định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và môi trường quốc tế, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc HSU hướng đến đầu ra nghề nghiệp rõ ràng, giúp 100% sinh viên có việc làm trước hoặc ngay sau khi tốt nghiệp, với thu nhập phổ biến 15-20 triệu đồng/tháng tại Việt Nam và 30-40 triệu đồng/tháng tại Đài Loan, Trung Quốc. Cụ thể, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc như: biên - phiên dịch viên, chuyên viên kinh doanh quốc tế, trợ lý đối ngoại, nhân sự tại doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan, giáo viên tiếng Trung...