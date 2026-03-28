Cà Mau trình phương án sáp nhập 4 trường cao đẳng

Tân Lộc
TPO - Tỉnh Cà Mau vừa trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh thành 1 và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau vừa trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập 4 trường cao đẳng (CĐ), gồm: CĐ nghề Bạc Liêu, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, CĐ Cộng đồng Cà Mau vào CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, các trường CĐ công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước khi hợp nhất có quy mô đào tạo còn nhỏ, ngành nghề đào tạo phân tán, trùng lặp; năng lực tự chủ tài chính hạn chế; hiệu quả tuyển sinh, liên kết với doanh nghiệp và khả năng phát triển các ngành, nghề trọng điểm chưa cao. Trong khi việc có nhiều trường CĐ cùng chức năng, nhiệm vụ đã làm phân tán nguồn lực đầu tư, khó xây dựng trường quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh.

Do đó, việc sắp xếp, tổ chức lại 4 CĐ nghề trên địa bàn Cà Mau rất cấp thiết, nhằm tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất. Trong giai đoạn mới, tỉnh Cà Mau cần nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ, kỹ năng nghề cao, khả năng thích ứng với khoa học - công nghệ và yêu cầu của thị trường lao động.

Vì thế, việc hình thành 1 trường CĐ đa ngành, lĩnh vực, quy mô lớn sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và vùng.

Sau sáp nhập, Trường CĐ Cà Mau (mới) sẽ đào tạo theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp; liên kết đào tạo, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Dự kiến, giai đoạn 2026 - 2030, trường có quy mô tuyển sinh trên 21.000 người ở cấp CĐ, trung cấp và sơ cấp.

