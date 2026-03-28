Trường Đại học Văn Hiến khởi công Khối Thực hành VHU30

Ngày 28/3/2026, Trường Đại học Văn Hiến tổ chức Lễ khởi công Khối thực hành VHU30 tại HungHau Campus. Đây là công trình trọng điểm mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm thành lập, đồng thời khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nâng tầm chất lượng đào tạo, hướng đến mô hình giáo dục hiện đại, gắn với thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Khối thực hành VHU30 được xây dựng với quy mô 15 tầng nổi, 2 tầng hầm, cao 69,8 m, tổng diện tích sàn hơn 46.000 m². Công trình được thiết kế theo mô hình campus tích hợp, bao gồm các khu thực hành chuyên ngành, phòng thí nghiệm, studio sáng tạo và không gian mô phỏng nghề nghiệp. Kiến trúc chú trọng ánh sáng tự nhiên, không gian mở và yếu tố xanh, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Phối cảnh tòa nhà dự án VHU30 với 15 tầng nổi, 2 tầng hầm

Khối thực hành VHU30 là hạng mục tiếp theo trong tổng thể dự án HungHau Campus, khu phức hợp đào tạo đang được phát triển theo định hướng đại học hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực hành. Trước đó, Khối Hiệu bộ đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và các khối đào tạo tiếp theo cũng đang từng bước hoàn thiện, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục đồng bộ.

Phối cảnh hoàn thiện khu phức hợp Trường Đại học Văn Hiến đầy đủ các chức năng, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu dành cho giảng viên, sinh viên Văn Hiến

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chú trọng tính ứng dụng và khả năng thích ứng nghề nghiệp, việc đầu tư vào không gian thực hành chuyên sâu trở thành yếu tố then chốt. Trên nền tảng phát triển qua nhiều giai đoạn, dự án Khối thực hành VHU30 được đưa vào khởi công, thể hiện rõ định hướng lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước tiệm cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế của Trường Đại học Văn Hiến.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các doanh nghiệp đối tác đã trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Văn Hiến với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Những suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong việc đồng hành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Miền Tây trao tặng nhà trường học bổng trị giá 100 triệu đồng

Lễ khởi công Khối Thực hành VHU30 là một trong những sự kiện trọng điểm mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Văn Hiến. Trong năm 2026, Nhà trường sẽ triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác như: hoàn thành kiểm định 30 chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo và quốc tế; xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; trao tặng 30 tủ sách nhân ái đến các trường học vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế; đồng thời thúc đẩy tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia các giải thưởng học thuật trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, gắn kết giữa tri thức – trách nhiệm xã hội – và hội nhập quốc tế của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Khối Thực hành VHU30 được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng về hạ tầng và định hướng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khẳng định vị thế của Trường Đại học Văn Hiến trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hướng tới hành trình phát triển mới trong giai đoạn hội nhập.