Vụ học sinh lớp 3 bị phụ huynh bạn cùng lớp đánh 10 roi: Dừng đứng lớp 2 giáo viên

TPO - Hai nữ giáo viên Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, Cà Mau) bị kiểm điểm, dừng trực tiếp đứng lớp để chờ công an làm rõ vụ việc. Đây là 2 giáo viên trực tiếp chứng kiến vụ việc học sinh bị phụ huynh của bạn cùng lớp đánh 10 roi ngay tại lớp.

Liên quan thông tin phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp ba 10 roi theo 'giao kèo', chiều 28/3, lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, Cà Mau) cho biết, nhà trường đã dừng trực tiếp đứng lớp 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 để chờ công an làm rõ vụ việc.

​“Hai nữ giáo viên này đã làm bản tường trình sự việc và nhà trường đã họp kiểm điểm. Trước mắt, nhà trường tạm thời phân công cho 2 giáo viên phụ trách công tác văn phòng”, lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A chia sẻ.

anh.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, em K.V.G.H từng đánh em H.L.N.Y (cùng học lớp 3A1) đã được phụ huynh hoà giải, giáo dục. Khi đó, mẹ của Y. yêu cầu, nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải để cho mẹ Y đánh 10 roi. Thoả thuận này được bà ngoại H. và chính em H. chấp nhận.

Chiều 25/3, em H. và Y. tiếp tục xảy ra tranh giành chỗ chơi nên xô xát với nhau. Khi tan học, cha của Y đến đón và được nghe kể lại sự việc nên vào lớp yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Sự việc H. bị cha Y. đánh có sự chứng kiến của bà ngoại H. và 2 nữ giáo viên.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao UBND xã Lương Thế Trân chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm các bên theo đúng thẩm quyền, quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, nội dung xử lý phải bám theo Luật Trẻ em và các quy định liên quan, đảm bảo an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3.

Xem thêm

Cùng chuyên mục